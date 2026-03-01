[Photos] Municipales à Saint-Louis : déambulation et flash mob pour l'annonce de la liste de Julianna M'Doihoma

(Actualisé) Ce dimanche 1er mars 2026, la maire de Saint-Louis, candidate à sa réélection, a investi le centre-ville avec ses militants. Julianna M'Doihoma a organisé une déambulation ainsi qu'un flash mob à l'occasion de l'annonce de ses colistiers et colistières (Photo sly/www.imazpress.com)

C'est "une équipe renouvelée, engagée et prête à poursuivre la transformation de Saint-Louis et La Rivière", indique Julianna M'Doihoma. Parmi ses colistiers, des chefs d’entreprises, plusieurs enseignants, une agricultrice qui expliquent pourquoi ils soutiennent Juliana.



Dominique Amazingoi, enseignante spécialisée et mère de 3 enfants, explique : "J’habite le quartier de zac avenir. Je fais partie de ceux qui étaient là au début de l’aventure en 2020. Car avec Juliana c’est une politique différentes, que l’ont fait avec les hommes et les femmes de la ville."



Jimmy Dorseuil, guide aux Makes âgé de 55 ans, est pour la première fois sur la liste. "Je la soutiens parce que grâce à Juliana, nos enfants porteurs de handicap ont un accueil dans la ville, avant nos marmailles allaient au FAO du tampon, grâce à elle il y a maintenant une section à Saint Louis . A Saint-Louis, on a fermé un vieux livre, on en a ouvert un nouveau en 2020, on fait de la politique autrement."

C'est tout en musique que son équipe électorale a déambulé dans la ville. Regardez :

"Cet après midi quand j’ai commencé à avancer lors de ce défilé, que je me suis retournée et que j’ai vu la foule , ça m’a fait chaud au cœur . Nous on ne fait pas la politique avec de la haine on fait la politique avec le cœur!", se réjouit la candidat.



"Je pense qu'aujourd’hui on a donné une petite leçon. La leçon de ce que c’est un collectif, quand on marche ensemble comme on a fait cet après midi, quand on vibre ensemble, comme on l’a fait aujourd’hui. C’est une leçon et une démonstration pour ceux qui doutent."

Plus d'un millier de personnes se sont mobilisées ce dimanche. Regardez :