Municipales à Saint-Joseph : Jeannot Lebon promet "une vraie alternance" et précise son programme

La campagne municipale se poursuit à Saint-Joseph, où le candidat Jeannot Lebon a détaillé ce dimanche 1er mars 2026 ses priorités et sa stratégie face au maire sortant. Près d'une centaine de militants étaient présents sur le site des milles et une nuits (Photo sly/www.imazpress.com)

Interrogé sur le défi que représente cette élection, le candidat souligne la singularité du scrutin local : "le défi, il est surtout de proposer à Saint-Joseph une vraie alternance et de la démocratie (…) après 25 ans, dans une commune de 39 000 habitants où il n’y a que deux candidats."

Il affirme que la constitution de sa liste a été difficile : "Ça a été un parcours du combattant pour réunir une liste de 41 personnes pour pouvoir accompagner ce projet."



Selon lui, la situation actuelle de la commune justifie cette candidature. Il dresse un diagnostic critique de la gestion municipale. "On a aujourd’hui du chômage qui est grandissant, une pauvreté qui est grandissante, des employés communaux qui vivent avec des contrats précaires", dit-il.



Concernant son programme, Jeannot Lebon explique que l’axe principal portera sur l’amélioration du quotidien des habitants. "Le principal tournera autour du cadre de vie (…) mettre en place de la construction, accompagner les logements et les entreprises", estime le candidat.



Il évoque également le manque d’espaces collectifs. "A Saint-Joseph il n’y a pas de parc de jeu, il n’y a pas ou très peu de jardins partagés (…) il faut créer des espaces de convivialité", avance-t-il.



L’un de ses engagements majeurs concerne le secteur agricole, qu’il estime insuffisamment soutenu. Il pointe notamment les difficultés d’irrigation.



"Aujourd’hui les agriculteurs sont délaissés, ils n’ont même pas d’eau pour arroser leur serre", assure-t-il. Il propose donc un programme d’infrastructures hydrauliques. "Avec le Département, on peut créer un gros programme de construction de retenues collinaires dans les Hauts", propose-t-il.

- Une campagne sous le signe de l’alternance -

Dans la continuité des discours de soutien prononcés par Olivier Rivière et Vanessa Miranville, le candidat affirme vouloir incarner un renouvellement politique local. Il présente son projet comme une alternative reposant sur la participation citoyenne, le développement économique et le soutien aux secteurs clés du territoire.

Olivier Rivière, a notamment salué le bilan à la tête de l’office touristique du Sud de Jeannot Lebon, affirmant que la fréquentation avait fortement progressé ces dernières années grâce à son action.

"En l’espace de quelques années, le taux de fréquentation a explosé dans nos communes et encore une fois on le doit au travail qui est le tien", assure-t-il.

Dans un discours très offensif, il a critiqué sans le nommer le maire sortant, l’accusant d’ambitions personnelles et de méthodes contestables, tout en appelant les électeurs à "saisir l’opportunité" du scrutin.

La maire de La Possession, Vanessa Miranville, a elle aussi apporté son appui, rappelant ses attaches familiales avec la commune. "Je suis une petite-fille de Saint-Joseph (…) une ville qui m’a toujours accueillie avec chaleur et qui m’a profondément marquée", dit-elle.

Elle décrit le territoire comme riche de ses paysages, de ses agriculteurs et de son tissu associatif, estimant qu’il possède "un énorme potentiel".

Elle salue la personnalité du candidat. "C’est quelqu’un qui se dévoue pour les autres, avec sincérité et vision", conclut la candidate à sa réélection.

