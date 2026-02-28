Allocations familiales, taxe sur les petits colis, carte grise… ce qui change dès le 1er mars

Le mois de mars 2026 marque l’entrée en vigueur de plusieurs changements qui impacteront directement le quotidien des Français. À compter du 1er mars, plusieurs mesures entrent en vigueur. Elles concernent le coût des certificats d’immatriculation ou encore l’application d’une taxe sur certains petits colis importés (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Carburant : les prix du sans-plomb et du gazole augmentent de 3 centimes -

Pour le mois de mars 2026, les prix du sans-plomb et du gazole enregistrent une hausse de 3 centimes par litre chacun. Le sans-plomb passe à 1,54 euro et le gazole à 1,25 euro.

Le prix de la bouteille de gaz reste fixé à 18 euros avec le dispositif de la Région Réunion.

Ainsi, à compter du 1er mars 2026, les prix maximum applicables à La Réunion sont fixés comme suit :

- Allocations familiales : l’âge de la majoration fixé à 18 ans -

L’âge de la majoration des allocations familiales passe de 14 à 18 ans. Cette mesure est inscrite dans la loi de finances de la Sécurité sociale 2026 (PLFSS). Elle entraîne une perte annuelle de 900 euros de prestations familiales.

Il faut, à compter du 1er mars 2026, attendre les 18 ans de votre enfant pour bénéficier d’une majoration de vos allocations familiales.

L’Union des Femmes Réunionnaises dénonce une décision brutale qui constitue un recul social majeur et un coup dur pour les familles. "Repousser cette majoration à 18 ans revient à supprimer pendant quatre années un soutien financier indispensable au moment même où les besoins augmentent."

"Pour les ménages les plus modestes, la perte est estimée à environ 75 euros par mois. Sur quatre ans, cela représente plus de 3.600 euros pour une famille avec deux enfants, et peut dépasser 10.000 euros pour trois adolescents. Dans un contexte de vie chère particulièrement marqué à La Réunion, cette décision aggravera mécaniquement les inégalités sociales et la précarité des foyers", indique l'UFR.

- Les tarifs d’hospitalisation augmentent -

Le gouvernement a décidé de transférer aux mutuelles certaines charges liées à l’hospitalisation. Votre passage aux urgences et votre hospitalisation vous reviendront donc plus cher dès le 1er mars 2026.

Le tarif du forfait journalier hospitalier correspond à votre participation à vos frais d’hospitalisation. Celui-ci passe de 20 à 23 euros par jour. Le forfait patient urgences, que vous devez régler même si vous n’êtes pas hospitalisé, est fixé à 23 euros contre 19,61 euros.

- Une nouvelle taxe sur les petits colis -

À compter du 1er mars, une taxe de deux euros par article s’applique aux importations hors Union européenne d’une valeur inférieure à 150 euros. Cette taxe concerne chaque article de marchandise et s’applique même si plusieurs articles sont regroupés dans un même colis.

Concrètement :

- un colis d'une valeur de 100 euros contenant un seul article entraîne une taxe petit colis de deux euros ;

- un colis d'une valeur de 100 euros contenant dix articles distincts déclarés entraîne une taxe petit colis de vingt euros.

- Hausse des prix des cartes grises -

Le prix des certificats d’immatriculation augmente au niveau national et régional. Cette hausse est due à un durcissement du malus écologique et de l’augmentation des tarifs régionaux.

Depuis le 1er février 2026, à la Réunion, la taxe régionale est passée de 57 à 60 euros.

Les véhicules électriques restent exonérés de la taxe régionale. Cette exonération vise à encourager la transition vers des mobilités plus propres.

- Santé : nouvelle version du carnet de maternité -

À compter du 1er mars 2026, une nouvelle version du carnet de maternité vous est remis. Ce document est transmis gratuitement par votre conseil départemental après votre 1er examen prénatal.

La nouvelle version du carnet de maternité prend en compte les dernières recommandations du Haut conseil de la santé publique et explique les risques de dépression post-partum, les signes reconnaître et les professionnels de santé à qui s’adresser en plus de 5 grandes parties.

- Informations et conseils (découverte de la grossesse, vivre votre grossesse, accouchement et séjour à la maternité, retour à la maison et période post-accouchement),

- Éléments médicaux,

- Ressources pour les professionnel(le)s de santé,

- Sites internet utiles

- Ressources sur votre territoire

- Le prix du tabac augmente -

Près de 500 marques de cigarettes augmentent à compter du 1er mars 2026. D’autres changements de tarifs seront annoncés dans les mois qui suivent, avec pour objectif : baisser la consommation de tabac en France.

- Épargne : clôture automatique du PEL -

À compter du 1er mars 2026, une vague de fermetures automatiques de Plan Épargne Logement (PEL) a lieu. Cette mesure concerne 3,2 millions de Plan Épargne Logement pour un encours de plus de 90 milliards d’euros selon le Banque de France.

- Mon Master et Parcoursup : fin des candidatures en mars -

Vous avez jusqu’au 16 mars 2026 (inclus) pour déposer votre candidature en master sur la plateforme Mon Master. Si vous êtes lycéen, vous avez jusqu’au 12 mars 2026 pour formuler vos vœux sur Parcoursup.

Au-delà de cette date vous pourrez uniquement compléter votre dossier et confirmer vos vœux.

Si vous êtes un candidat domicilié et scolarisé à La Réunion, vous pouvez formuler vos vœux jusqu’au 19 mars 2026.

www.imazpress.com/[email protected]