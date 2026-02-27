Prix des carburants en mars : les prix du sans-plomb et du gazole augmentent de 3 centimes par litre chacun

Pour le mois de mars 2026, les prix du sans-plomb et du gazole enregistrent une hausse de 3 centimes par litre chacun. Le sans-plomb passe à 1,54 euro et le gazole à 1,25 euro. Cette évolution s’inscrit dans le contexte d’une progression marquée des cotations internationales ces dernières semaines, en raison de l’intensification des tensions géopolitiques à l’échelle mondiale et des risques d’implication de certains pays producteurs de pétrole. Le prix de la bouteille de gaz reste fixé à 18 euros avec le dispositif de la Région Réunion (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ainsi, à compter du 1er mars 2026, les prix maximum applicables à La Réunion sont fixés comme suit :

- Légère hausse en raison du contexte mondial -

Concernant les carburants : les cotations internationales du sans-plomb et du gazole sont en nette hausse, respectivement de 5,56 et 10,61 %. Cette évolution entraîne une augmentation significative des prix à la pompe (+ 4 centimes).

Toutefois, l’appréciation de l’euro et la baisse des certificats d’économie d’énergie (CEE) permettent de limiter l’impact de la hausse des cotations à hauteur de 1 centime.

Concernant le gaz : les cotations du butane et du propane sont également en hausse, s’établissant respectivement à 540 et 545 $/tonne, ce qui entraîne une hausse du prix théorique de la bouteille de 21 centimes. Là encore, cette hausse est finalement limitée par la parité favorable à l’Euro (- 11 centimes).

