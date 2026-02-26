[Photos - Vidéos] Municipales à Saint-Paul : Cyrille Melchior veut développer l'action sociale et créer des emplois

Candidat au poste de maire pour les municipales de Saint-Paul, Cyrille Melchior, président du conseil départemental, veut mettre "l'action sociale au cours des préoccupations", "créer des emplois pour les jeunes" et "mener une grande politique de proximité" (Photos rb et eg/www.imazpress.com)

"Nous sommes allés à l'école ensemble, je ne pouvais pas passer devant sa maison sans m'arrêter" note Cyrille Melchior en s'asseyant sous un chapiteau installé devant une case de l'Etang- Saint-Paul dans les bas de la commune.

"Moin la vi aou passé dann loto, moin la kri aou" répond le propriétaire des lieux qui s'abrite au mieux d'un soleil est particulièrement insistant.

Des guirlandes et des boules colorées cernent les bords du chapiteau où les deux hommes ont pris place.

"Ou la garde out dékorayson Noel alor" interroge le candidat au fauteuil de maire de Saint-Paul. Des guir"Oui, mi garde a li ziska out victoire é ma tiré aprè la fèt" promet son interlocuteur. Regardez

"Un bon présage" sourit l'un des militants qui accompagnent le candidat pour le porte-à-porte de cet après-midi du mardi 24 février 2026. "La campagne se passe vraiment bien" commente le candidat. Regardez

- "Les gens ont besoin de parler" -

Conseiller départemental de ce quartier des bas de Saint-Paul depuis 2000 et président du conseil départemental depuis 2017, Cyrille Melchior est visiblement à l'aise pour cette rencontre avec la population.

"Les gens ont vraiment besoin de parler de tous leurs problèmes. Ils me parlent des nuisances sonores, des travaux à faire dans leur maison, de chemins difficiles d'accès, de zones inondées, je les écoute" dit le candidat. Il estime aussi que "beaucoup de personnes sont le sentiment d'être abandonnés".

Une pique directement adressée à son principal adversaire, Emmanuel Séraphin, le maire sortant PLR.

"Je ne fais pas de promesses inconsidérées, je ne le fais jamais et encore moins en campagne, par contre je note tout sur mon fidèle compagnon" affirme le candidat en nous montrant le petit carnet bleu aux pages déjà bien remplies. Regardez



A la place des promesses "sans valeur en période électorale" selon son expression, Cyrille Melchior dit préférer s’engager "sur un projet qui place le social au centre des préoccupations".

- "Donner plus de moyens au CCAS" -

Le candidat veut ainsi "donner plus de moyens financiers au centre communal d'action sociale (CCAS – ndlr)" ou encore "mettre en place un système de portage de repas à domicile pour les personnes âgées". Regardez

- Des brigades de l’environnement pour veiller à la proprété des quartiers -

La tournée du quartier se poursuit, cette fois du côté de Savannah. "Ce n'est pas possible de voir ça, franchement c'est honteux" s'indigne une militante en désignant un tas de déchets entassés en bord de route. "C'est comme ça dans toute la commune, et rien n'est fait" déplore-t-elle.

L'incivilité de certains habitants peut-elle être reprochée à l'équipe municipale en place ? "C'est vrai qu'il y aura toujours des makot" reconnaît un militant. "Mais il faut les empêcher de nuire par exemple en végétalisant les sites de dépôts sauvages" détaille-t-il.

"Il faudra aussi remettre en fonction les brigades de l’environnement qui veillent à la propreté et au respect des sites" souligne Cyrille Melchior. "Je fais le même constat concernant les équipements sportifs de proximité, soit il n’y a pas, soit ils sont mal entretenus. Je veux en finir avec cela" dit-il en soulignant que la proximité est aussi l'un des principaux axes de son programme. Regardez.

- Créer des emplois pour les jeunes -

Pour le volet économique de son projet, Cyrille Melchior insiste sur "la nécessité de relancer l'Ecocité de Camabaie". Il s'engage aussi à faire venir des entreprises à Saint-Paul pour créer de l'emploi, pour les jeunes notamment. Regardez.

- L'union ne se décrète pas" dit Cyrille Melchior à propos sde Didier Robert -

Si Cyrille Melchior dit avoir pour principal adversaire Emmanuel Séraphin, il doit aussi faire face à un contradicteur virulent situé…. à droite. Didier Robert en l'occurrence.

L'ex-président de Région, battu par Huguette Bello en 2021 et impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, ne retient pas ses coups contre Cyrille Melchior.

Condamné à deux reprises pour des faits de dysfonctionnement financiers Didier Robert reproche vertement au candidat LR…. d'être candidat et martèle qu'il aurait dû se contenter de son fauteuil de président du Département.

Pas de quoi déstabiliser Cyrille Melchior. Regardez

"La santé, la santé, la santé" c'est ce que répond Cyrille Melchior lorsqu'on lui demande ce qu'il faut lui souhaiter. Regardez

Outre Cyrille Melchior, Emmanuel Séraphin, Didier Robert et Jean-Yves Morel sont candidats.

