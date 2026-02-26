À retenir ce soir : un homme séquestré, attaque à l'arme blanche, fermeture du restaurant "Les Balançoires", bilan démographique et René-Paul Victoria

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 26 février 2026 : - Le Port : un homme séquestré à son domicile, trois personnes interpellées par la police - Saint-Denis : un homme blessé par arme blanche dans le quartier du Chaudron - L'Hermitage : fermeture du restaurant "Les Balançoires" après suspicion d'intoxication alimentaire collective - Les naissances se stabilisent à La Réunion, alors que le nombre de décès continue d’augmenter - Sans-gêne : René Paul Victoria utilise frauduleusement les photos d'Imaz Press pour ses tracts

Ce mercredi 25 février 2026, dans la soirée, un homme d'une cinquantaine d'années qui rentrait à son domicile, a été séquestré par deux personnes. La victime, attachée à une chaise, aurait été contrainte de livrer ses codes bancaires. Selon nos informations, les auteurs auraient dérobé des moyens de paiement avant de prendre la fuite. Ayant réussi à se libérer, la victime a pu alerter la police. Toujours selon nos informations, trois personnes ont été interpellées par la Bac 400. Une enquête a été ouverte.

Ce mercredi 25 février 2026 dans la soirée, un homme a été blessé par arme blanche à la clavicule au mail du Chaudron à Saint-Denis. La victime a été transportée au CHU. Selon nos informations, son pronostic vital n'est pas engagé. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cette agression.

La préfecture de La Réunion a décidé de la fermeture temporaire du restaurant Les Balançoires à l'Hermitage, ont révélé ce mercredi 25 février, nos confrères de Réunion La 1ère. Contactée, la préfecture indique que cette fermeture fait suite au "signalement de suspicion d'intoxication alimentaire collective". Par la suite, "une inspection de l'établissement" a eu lieu, "mettant en évidence plusieurs manquements aux règles de sécurité alimentaire".

Ce jeudi 26 février 2026, l'INSEE a publié son bilan démographique 2025. La fécondité, et donc le nombre de naissances est stable après 3 années consécutives de baisse. "En 2025, 11.790 bébés de mères domiciliées sur l’île sont nés à La Réunion" note l'INSEE. De plus, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques : "hors crises sanitaires, il n'y a jamais eu autant de décès sur l'île depuis la départementalisation" une augmentation de l'ordre de 4 % en 2025.

Inadmissible. On croyait avoir touché le fond, visiblement cette campagne électorale pour les municipales 2026 continue de nous réserver des surprises. Cette fois-ci, c'est du côté du candidat dionysien René Paul-Victoria que notre attention a dû se tourner. Ce dernier ayant décidé d'utiliser pas moins de sept photos d'Imaz Press Réunion dans ses tracts électoraux, sans la moindre autorisation et sans même daigner prévenir notre rédaction.