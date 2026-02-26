Rodéos motorisés : une moto confisquée et détruite à La Plaine-des-Palmistes

Face aux rodéos motorisés à La Réunion, la gendarmerie affiche la "tolérance zéro". D'après une publication sur leurs réseaux sociaux, un deux-roues a été confisqué puis détruit, vendredi 20 février 2026 dernier, après une série d’infractions commises en octobre 2025 à La Plaine-des-Palmistes. (Photo Gendarmerie de La Réunion)

Le 9 octobre 2025, un conducteur s’est rendu coupable de nombreuses infractions sur la commune de la Plaine-de-Palmistes, précise la gendarmerie. Parmi elles : "refus d’obtempérer, stop brûlé, sens interdit, circulation sur trottoir, vitesse excessive et mise en danger des usagers.

À l’issue d’un travail d’enquête mené par les militaires de la brigade territoriale autonome de La Plaine-des-Palmistes, l’auteur a pu être identifié. "La moto, dissimulée puis modifiée, a été saisie sur autorisation du parquet de Saint-Denis", précise les forces de l'ordre. Elle a ensuite été "confisquée et détruite par un compacteur" vendredi 20 février dernier.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, la gendarmerie rappelle qu’"un rodéo motorisé n’est pas un jeu. C’est un délit". Au-delà de l’infraction, ces comportements mettent "gravement en danger les piétons, les automobilistes, les riverains, et le conducteur lui-même".

Les forces de l’ordre soulignent également les sanctions encourues : saisie immédiate du véhicule, confiscation par décision judiciaire, destruction définitive, avec des frais pouvant être mis "à la charge du propriétaire ou du représentant légal".

"La sécurité de tous n’est pas négociable. Les contrôles se poursuivront", prévient la gendarmerie.

