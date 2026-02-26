50.000 pétrels et puffins pris en charge par la Seor en 29 ans

En fin d'année 2025, la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor), a franchi un cap historique : 50.000 pétrels et puffins pris en charge en l'espace de 29 ans. 50.000 oiseaux recueillis, soignés, relâchés... ou parfois perdus. Deux espèces endémiques de La Réunion classée "en danger d’extinction" par l’UICN (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un chiffre impressionnant ? "Oui". Un chiffre alarmant ? "Également", déplore la Seor sur ses réseaux sociaux.

"Les éclairages publics et privés non respectueux, les constructions toujours plus nombreuses… Tout cela compose un piège lumineux mortel pour ces espèces en danger ou en danger critique d’extinction", rappelle la Société d'études ornithologiques de La Réunion.

En avril 2024, 1.195 pétrels avaient été retrouvés échoués, bien au-delà des 830 initialement attendus.

- Le pétrel et le puffin, des espèces menacées -

Le pétrel de Barau, espèce endémique de La Réunion classée "en danger d’extinction" par l’UICN, est légèrement plus grand que le puffin tropical, avec une différence de 5 à 6 cm.

Le plumage constitue également un critère distinctif : le puffin est noir sur le dos et blanc sur le ventre, tandis que le pétrel présente un plumage strié noir et blanc sur le dos.

Les échouages provoqués par la pollution lumineuse sont l’une des principales menaces pesant sur la survie de l’espèce. Une fois au sol, les jeunes pétrels sont vulnérables face aux prédateurs et au risque de déshydratation.

Contrairement aux pétrels de Barau, pour lesquels une extinction massive des lumières est mise en place en avril, aucune mesure similaire n’est appliquée pour les puffins tropicaux en raison du calendrier festif.

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'association.

"Nous vous rappellerons rapidement. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles structures relais) opérationnel sur toute l’île", informe la Seor.

En attendant la prise en charge par l'association : mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

