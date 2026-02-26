Saint-Denis : opération de contrôle sur le site d’examens du permis de conduire, quatre infractions relevées

Ce mercredi 25 février 2026 à Saint-Denis, la Brigade Motocycliste, la Brigade de la Sécurité Routière, l’Unité d’Éducation Routière et l’Unité de Sécurité Routière de la Préfecture ont mené une opération conjointe sur le site d’examens du permis de conduire. Quatre infractions ont été relevées, dont des manquements à la visite médicale obligatoire liée à l’autorisation d’enseigner.

L'objectif de cette opération était de s’assurer du respect des obligations réglementaires par les professionnels et les élèves.

Au total, trois véhicules et quatre poids lourds contrôlés, ainsi que 15 motos.

Aucun des professionnels vérifiés n’exerçait sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.