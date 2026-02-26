L'Hermitage : fermeture du restaurant "Les Balançoires" après suspicion d'intoxication alimentaire collective

La préfecture de La Réunion a décidé de la fermeture temporaire du restaurant Les Balançoires à l'Hermitage, ont révélé ce mercredi 25 février 2026, nos confrères de Réunion La 1ère. Contactée, la préfecture indique que cette fermeture fait suite au "signalement de suspicion d'intoxication alimentaire collective". Par la suite, "une inspection de l'établissement" a eu lieu, "mettant en évidence plusieurs manquements aux règles de sécurité alimentaire" (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette inspection "a mis en évidence plusieurs manquements aux règles de sécurité des aliments exposant les consommateurs à des risques", indique la préfecture de La Réunion à Imaz Press.

Parmi les manquements relevés, la présence de nuisibles tels que des mouches, fourmis, blattes, et des traces de passages de rats à des endroits où sont préparés et stockés les aliments, décrit Réunion La 1ère.

Il a donc été prononcée une mesure de fermeture administrative afin de garantir la protection des consommateurs.

"La réouverture de l’établissement est conditionnée à la réalisation de plusieurs mesures de remédiations", précisent les autorités.

