Municipales : la ministre de la Culture Rachida Dati démissionne pour se consacrer à Paris

Candidate à la mairie de Paris tout en conservant son poste de ministre de la Culture, Rachida Dati a finalement annoncé mercredi soir sa démission du gouvernement pour se concentrer sur l'élection municipale, à moins de trois semaines du premier tour.

Mme Dati a longtemps laissé planer le suspense sur la fin de ses fonctions rue de Valois, repoussant son départ alors que la campagne fait rage dans la capitale.

"Paris est pour moi l'engagement d'une vie. J'ai l'énergie, la détermination et la volonté nécessaires pour transformer la ville et relever les défis qui l'attendent", a-t-elle martelé dans un communiqué envoyé dans la soirée par ses équipes.

La ministre était au même moment sur BFMTV, où elle a annoncé avoir remis sa démission du gouvernement au président Emmanuel Macron.

Opiniâtre et déterminée, l'ex-ministre sarkozyste de 60 ans était l'une des rares avoir survécu à tous les remaniements depuis janvier 2024, malgré des poursuites pour corruption dont elle répondra au tribunal à l'automne.

"Le chef de l'État l'a remerciée pour l'action utile qu'elle a déployée au service des Français ces deux dernières années et lui a adressé tous ses encouragements dans le combat qu'elle mène", a fait savoir l'Élysée dans un communiqué.

Les adversaires de Rachida Dati à Paris, qui avaient à plusieurs reprises critiqué sa double casquette ces dernières semaines, l'ont à nouveau tancée après cette annonce.

"Enfin", a réagi le socialiste Emmanuel Grégoire auprès de l'AFP.

"Enfin! Rachida Dati aura été une ministre sans bilan et sans action pour la culture. 2 ans de vide, de flou, et de budgets en baisse. Son seul intérêt pour ce ministère: préparer sa campagne", a de son côté écrit sur le réseau social X l'écologiste David Belliard, allié à M. Grégoire pour ce scrutin.

"Maintenant qu'elle n'est plus ministre, j'espère qu'elle a du temps libre pour accepter les débats télévisés !", a pour sa part ironisé Sophia Chikirou, candidate LFI, auprès de l'AFP.

Rachida Dati, soutenue par LR et le MoDem, est créditée de 30% des voix au premier tour des municipale le 15 mars, en hausse de deux points, derrière le candidat de la gauche unie hors LFI Emmanuel Grégoire (32%), selon un sondage Ifop publié dimanche.

- "Vote utile" -

Elle l'emporterait au second tour dans quatre des cinq configurations étudiées. Le match reste toutefois âpre pour s'emparer de la capitale et son camp réitère les appels au "vote utile" pour battre la gauche.

Parmi ses principales propositions, Mme Dati souhaite doubler les effectifs de police municipale à 5.000 agents et les doter d'armes à feu, geler la production de logements sociaux via la préemption pour investir massivement dans la rénovation des HLM existants ou encore revenir à la semaine de quatre jours à l'école.

La désormais ex-ministre a aussi mené une campagne active sur les réseaux sociaux, multipliant les rencontres de terrain et s'affichant par exemple avec un manteau fluo sur le dos aux côtés d'éboueurs pour illustrer l'un de ses axes de campagne en faveur de la propreté de la capitale.

Dans son bilan comme ministre, Rachida Dati a notamment mis en avant mercredi la préservation du patrimoine et l'accès à la culture en territoire rural. Elle assure aussi avoir réussi à limiter la casse dans la culture, même si les crédits de son ministère accusent cette année une baisse de 173,4 millions sur 3,7 milliards d'euros de budget (hors audiovisuel).

Ses détracteurs pointent eux des baisses de crédits à la création, le gel de la part collective du pass Culture ou encore des financements rabotés qui mettent en péril l'emploi dans le spectacle vivant subventionné.

Son mandat restera en outre marqué par les soubresauts du Louvre: vol des bijoux à l'écho mondial, avaries et grève perlée des personnels débutée mi-décembre.

