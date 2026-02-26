Saint-Denis : un homme blessé par arme blanche dans le quartier du Chaudron

Ce mercredi 25 février 2026 dans la soirée, un homme a été blessé par arme blanche à la clavicule au mail du Chaudron à Saint-Denis. La victime a été transportée au CHU. Selon nos informations, son pronostic vital n'est pas engagé. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cette agression (Photo : sly/www.imazpress.com)