Accident terminé à Savanna : encore quelques ralentissements vers le nord

  • Publié le 26 février 2026 à 09:48
embouteillage viaduc saint-paul vers le nord

(Actualisé) Ce jeudi 26 février 2026, un accident est survenu au niveau Savanna (Saint-Paul) en direction du nord. La circulation s'est faite essentiellement sur la voie de gauche. Plusieurs kilomètres d'embouteillages se sont formés. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

2 Commentaires
Corregio
Corregio
1 heure

Qui veut ajouter 5.000 nouveaux logements (Savane plateau Caillou et antenne Oméga), donc 7.000 nouvelles voitures dans ce secteur ? Sans compter les futures coupures d'eau ! Merci Mr Séraphin pour ces catastrophes annoncées !

Tout sauf Didier robert
Tout sauf Didier robert
1 heure

Qui a supprimeé le Tram Train de Verges ? Robert

Merci Didier robert pour les coma circulatoire.

