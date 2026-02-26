Sans-gêne : René Paul Victoria utilise frauduleusement les photos d'Imaz Press pour ses tracts

Inadmissible. On croyait avoir touché le fond, visiblement cette campagne électorale pour les municipales 2026 continue de nous réserver des surprises. Cette fois-ci, c'est du côté du candidat dionysien René Paul-Victoria que notre attention a dû se tourner. Ce dernier ayant décidé d'utiliser pas moins de sept photos d'Imaz Press Réunion dans ses tracts électoraux, sans la moindre autorisation et sans même daigner prévenir notre rédaction. (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

C'est avec stupéfaction que de notre rédaction a découvert ce jeudi 26 février 2026 les tracts électoraux de René Paul-Victoria. Entre les paragraphes portant sur son programme, on peut y retrouver des reproductions de nos photos pour illustrer ses douze pages de prospectus.



Des photos qui ont été reproduites sans que la moindre autorisation n'ait été donnée. Contacté par notre rédaction, le candidat à la mairie de Saint-Denis a admis une erreur, indiquant que "dans l'urgence, personne n'a validé" l'impression de ces tracts avec des photos volées.





Si René Paul Victoria s'est - évidemment - excusé, le mal est fait : les tracts ont déjà été imprimés, probablement par milliers, et distribués dans les boîtes aux lettres des habitants.



Au-delà de la violation pure et simple du droit d'auteur - passible de 3 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende - l'utilisation, sans autorisation, de nos images dans un tract politique distribué à des milliers de Dionysiens relève d'un amateurisme extraordinaire.



Soyons très clair : notre colère aurait été la même quel que soit le candidat, et quel que soit le bord politique de ce dernier. Nous aurions réagi exactement de la même façon s'il avait s'agit d'un.e politicien.ne de gauche. C'est la contrefaçon de nos images qui est ici le coeur du problème.



Le respect du travail de nos photographes est l'une des priorités de notre rédaction, qui met un point d'honneur à partager avec vous des images de qualité depuis plus de 26 ans. C'est la marque de fabrique de notre média, et l'utilisation frauduleuse de notre travail est inadmissible.



Nous nous réservons désormais le droit de porter plainte dans cette affaire, mais aussi contre tout autre candidat, tout bord politique confondu, qui utiliserait à son tour nos images.



La Rédaction d'Imaz Press Réunion

