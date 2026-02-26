TOUTE L’ACTUALITÉ
Remaniement : quatre nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement

  • Publié le 26 février 2026 à 21:42
  • Actualisé le 26 février 2026 à 21:45
La présidente de l'établissement public qui gère le château de Versailles Catherine Pégard dans la fameuse Galerie des Glaces, le 17 mai 2021

Quatre nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement, dont Catherine Pégard, conseillère d’Emmanuel Macron, à la Culture en remplacement de Rachida Dati partie pour faire campagne pour la mairie de Paris, a annoncé jeudi l’Elysée dans un communiqué.

Outre cette nomination, l’ex-ministre macroniste Sabrina Roubache fait son retour en tant que ministre délégué chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon devient aussi ministre déléguée chargée de l’Energie.

Le chef de l’Etat a aussi nommé la députée du groupe macroniste Camille Galliard-Minier ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, en remplacement de Charlotte Parmentier-Lecocq qui souhaitait retrouver son siège à l’Assemblée nationale, et le député Les Républicains Jeand-Didier Berger auprès du ministre de l’Intérieur Laurent Nunez.

AFP

Ministres, AFP

