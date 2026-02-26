Remaniement : quatre nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement

Quatre nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement, dont Catherine Pégard, conseillère d’Emmanuel Macron, à la Culture en remplacement de Rachida Dati partie pour faire campagne pour la mairie de Paris, a annoncé jeudi l’Elysée dans un communiqué.

Outre cette nomination, l’ex-ministre macroniste Sabrina Roubache fait son retour en tant que ministre délégué chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon devient aussi ministre déléguée chargée de l’Energie.

Le chef de l’Etat a aussi nommé la députée du groupe macroniste Camille Galliard-Minier ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, en remplacement de Charlotte Parmentier-Lecocq qui souhaitait retrouver son siège à l’Assemblée nationale, et le député Les Républicains Jeand-Didier Berger auprès du ministre de l’Intérieur Laurent Nunez.

AFP