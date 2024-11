Loyers payés par la Région : Didier Robert condamné à 8 mois de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité

Ce mardi 5 novembre 2024, c'est au tribunal de Saint-Denis que Didier Robert avait rendez-vous. L'ancien président de Région a été condamné à 8 mois de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans le cadre de faits de concussion et de prise illégale d’intérêts dans l'affaire des indemnités de logement qu'il a perçues de la collectivité lorsqu'il était en poste entre 2016 et 2020. Une procédure ouverte en 2022 à la suite d’un signalement de la chambre régionale des comptes. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet prononcés lors de l'audience du 11 octobre. L'avocat de Didier Robert a annoncé faire appel de la décision (Photo : www.imazpress.com)

L'affaire porte sur les indemnités journalières de résidence que Didier Robert versées par la Région. Une indemnité de 90 euros par jour qui peut être attribuée dans le cas où la résidence personnelle du président de Région se situe en dehors du chef-lieu.

Selon la CRC, "Didier Robert ne se trouvait pas dans ce cas de figure à partir de 2016", il ne résidait plus au Tampon mais à La Montagne (Saint-Denis). "Le procureur financier de la CRC avait alors estimé le montant indu à 134.280 euros versés sur la période de 2016 à 2019."

Pour l'avocat de Didier Robert, Maître Philippe Creissen, il y aura appel, "étant donné que comme l'a indiqué le magistrat au terme de sa décision, que l'indemnité de résidence n'était pas due au président alors que nous avons apporté la contrepreuve du fait qu'il n'a jamais eu de domicile à Saint-Denis et donc qu'il était en droit de recevoir cette indemnité".

"Le président s'est saisi du rapport de la CRC avec un élément qui n'était pas dans la procédure de l'enquête pour dire que les sommes touchées par Didier Robert excèderaient celles auxquelles il aurait pu prétendre", poursuit l'avocat.

Il ajoute, "il y a eu erreur d'appréciation des circonstances en l'espèce et erreur de droit".

- Didier Robert enchaîne les affaires judiciaires -

Pour rappel, en 2019, Imaz Press avait révélé qu'une procédure judiciaire était en cours alors qu'une plateforme en ligne avait publié les noms de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région".

Le 6 juillet 2021, le JIR révélait que le procureur de Saint-Denis, à l'époque Eric Tuffery, avait décidé l'ouverture d'une enquête pour des faits présumés de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts. Les perquisitions menées en décembre dernier s'inscrivaient alors dans la continuité de l'enquête.

Le 6 décembre 2021, des perquisitions ont eu lieu au siège du Conseil régional à Saint-Denis. Effectuées dans différents services, elles portaient sur l'enquête concernant Didier Robert et ses emplois au cabinet.

La procureure de Saint-Denis Véronique Denizot s'était d'ailleurs rendue sur place ainsi qu'une petite dizaine de policiers de l'OCLIFF. Ordinateurs et contrats de conseillers ou de chargés de mission avaient été épluchés, indique le JIR. Des anciens collaborateurs de l'ex-président de Région avaient été entendus. Une vingtaine de personnes auraient été auditionnées librement.

Didier Robert a également été condamné le 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des Musées Régionaux. Le président de Région avait immédiatement fait appel, avant de retirer sa demande d'appel en décembre 2021.

Le 21 mai 2024, Didier Robert, ex-président de Région, Jean-Louis Lagourge (ex-président vice-président de la collectivité) Vincent Bègue, ancien directeur de cabinet de Didier Robert et les huit salariés poursuivis pour des faits présumés de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts ont été relaxés par le tribunal de Saint-Denis. Le président a estimé que l’enquête n’avait pas apporté d’éléments suffisants pour prouver la réalité des faits reprochés.

Enfin, ce mercredi 10 juillet, une perquisition a été menée au siège du Conseil régional à Saint-Denis. Cette perquisition entre dans le cadre d'une enquête ouverte par le Parquet national financier (PNF) à la suite d'un signalement de l'actuelle majorité. Les investigations concernent un dispositif d'aide aux petites entreprises mise en place sous la présidence de Didier Robert, l’ex-président de Région.

