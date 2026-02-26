Piton de la Fournaise : l'éruption fête ses deux semaines

Ce vendredi 27 février 2026, le Piton de la Fournaise fête sa deuxième semaine d'éruption. Après une pause de près de deux ans et demi et une brève éruption entre le 18 et 20 janvier dernier, le volcan est désormais bien réveillé. L'intensité de l'éruption en cours a cependant bien diminué, un seul site éruptif étant toujours actif sur le flanc sud-sud-est. (Photo photo rb/imazpress.com)

Des fontaines de lave sont toujours visibles et un cône continue de se former par accumulation de projections. "Ce cône se referme progressivement, tandis qu’une activité en tunnel de lave se développe en aval", note l'observatoire ce jeudi.



Le front de la coulée reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes, à environ 2,6 km de la route, soit 660 m d’altitude.



"L’activité se concentre désormais à proximité du site éruptif, avant le cassé des Grandes Pentes, où le champ de lave s’élargit et s’épaissit", précise l'OVPF.





"La sismicité sommitale reste faible (un seul séisme enregistré en 24 h) et le nombre d’éboulements diminue. Les données GNSS ne montrent actuellement aucune déformation significative", détaille-t-il. "e trémor éruptif reste faible et relativement stable, avec une légère tendance à la baisse."



D'après les données de l'observatoire, les débits de lave en surface "sont estimés entre 1 et 19 m³/s au cours des dernières 24 heures".



Depuis le début de l’éruption, environ 7 millions de m³ de lave ont été émis.



"L’ensemble des paramètres suggère actuellement un équilibre entre l’alimentation du réservoir superficiel et les volumes émis. La probabilité d’ouverture d’une nouvelle fissure est réduite à court terme, même si une ouverture sans signaux précurseurs reste possible", observe l'OVPF.



Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à toute la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est actif depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

Sur le terrain et les réseaux sociaux, pourtant, certains bravent l'interdit, affichant leurs vidéos au plus près des fissures. Un comportement qui alerte certains professionnels habitués des lieux.

" Lors des dernières éruptions du volcan, nous avons observé une augmentation de visiteurs s’approchant très près des coulées de lave, parfois pour reproduire des images vues sur les réseaux sociaux, sans toujours mesurer les dangers réels", alerte par exemple Sébastien, spéléologue et gérant de l'entreprise Bazaltik, qui organise des excursions dans les tunnels de lave. Regardez :



La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

