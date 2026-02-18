[Photos- Vidéos] Volcan : spectacle nocturne au Piton de la Fournaise

Ce jeudi 19 janvier 2026, l’éruption se poursuit au Piton de la Fournaise. Imaz Press était dans le secteur des Grandes Pentes sur la route nationale 2 dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous vous proposons de retrouver ici nos images. Le front de coulée reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes, à environ 2,6 km de la RN2, indique l'Observatoire volcanologique. L'enclos reste interdit d'accès (Photo : sly/imazpress.com)

"L’intensité du trémor éruptif et les débits de laves sont globalement stables", précise l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

"Les débits en surface, estimés à partir des données satellites, via la plateforme HOTVOLC (OPGC – Université Clermont Auvergne) ont montré des valeurs au cours des dernières 24h comprises entre 1 et 9 m3/sec", dit l'Observatoire.



Les parties actives de la coulée se concentrent toujours à proximité du site éruptif avant le cassé des Grandes Pentes.

Deux éboulements ont été enregistrés par les capteurs sismologiques de l'Observatoire dans la région du flanc est

du volcan.

Selon les volcanologues, le mercredi 18 février 2026, une seule bouche éruptive restait active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines visibles depuis le Piton de Bert.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

-L'enclos reste fermé pour tous -

Dès le début de l'éruption, le préfet déclenche, en urgence, l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" interdisant l'accès à l'enclos au public. Sur le papier, le message est clair. Sur le terrain, et sur les réseaux sociaux, il semble nettement plus… interprétable.

Rapidement après l'éruption, les gendarmes du PGHM et les agents de l’ONF procèdent à des reconnaissances et à l’évacuation des randonneurs présents dans l’enclos.

Mais malgré l’interdiction formelle, les vidéos se multiplient. Selfies face aux projections, stories depuis les coulées, reels panoramiques au plus près des fissures... Certains internautes sont parfaitement identifiables. D’autres revendiquent même leur présence sur zone, sourire aux lèvres et hashtag en bandoulière. Manifestement, l’éruption est aussi numérique.

La préfecture rappelle que "le plan Orsec Volcan est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

"Le danger demeure particulièrement élevé en période éruptive, notamment en raison des émissions de dioxyde de soufre, des risques d’effondrement de structures volcaniques, de chutes et de brûlures", assure la préfecture.

- Le volcan en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

