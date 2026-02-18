Ramadan : les musulmans de La Réunion entament un mois de jeûne et de partage

Le Ramadan, mois sacré des Musulmans, débute ce jeudi 19 février 2026 à La Réunion. La lune a en effet été observée ce mercredi 18 février 2026 en début de soirée, marquant le début de ce mois de jeûne et de partage pour les croyants. (Photo Photo Rb/imazpress.com)

Le ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un Dieu unique et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidienne, l'aumône, et le pèlerinage à La Mecque pour ceux qui peuvent physiquement et financièrement se le permettre.

Pendant ce mois les fidèles doivent s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube (dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir" dit le Coran) jusqu'au coucher du soleil.

Ramadan (du mot arabe ar-ramad qui signifie chaleur et sécheresse intenses) est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique.

Le premier jour du mois est déterminé en fonction de l'apparition de la lune et/ou de calculs astronomiques. Le mois de jeûne commence au moment où l'astre est observé. Le début est reporté au lendemain s'il n'a pas été vu le premier jour.

- Le ramadan, un moment d’introspection pour les Musulmans de La Réunion -

Selon les préceptions religieux, le mois du ramadan est le moment pour les fidèles de se repentir de leurs péchés, de se purifier l’esprit et de se rapprocher des plus pauvres.

Selon les mêmes préceptions, les personne malades ou âgés, les voyageurs , les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que les jeunes enfants peuvent ne pas jeûner si cela affecte leur santé.

- Le Ramadan s'achèvera vers le 20 mars -

À La Réunion, les musulmans chiites ont entamé leur mois de jeûne depuis ce mardi 17 février 2026, se fiant au calendrier lunaire. Ils célèbreront l'Aïd el-Fitr le 19 mars.

Le ramadan s'achèvera vers le 20 mars par l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne.

Cette année, le ramadan coïncide avec le Carême chrétien qui a commencé avec le mercredi des Cendres et le Nouvel an chinois qui a eu lieu ce mardi 17 février 2026.

La rédaction d'Imaz Press Réunion souhaite un bon Ramadan à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans.

www.imazpress.com / [email protected]