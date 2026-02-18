Transports scolaires à Saint-Benoît : deux élèves portent plainte pour agression sexuelle contre un conducteur de bus

Deux élèves du lycée Patu de Rosemont (Saint-Benoît) ont porté plainte pour agression sexuelle par un chauffeur de bus de transports scolaires, a révélé Le Quotidien. Le mis en cause été employé par une société de transports prestataire de la Cirest. L'information a été confirmée à Imaz Press par l'intercommunalité ce mercredi 18 février 2026. La Cirest précise aussi que le conducteur "n’assure plus de circuits de transports sur le territoire intercommunal". Une enquête est ouverte (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

D'après le Le Quotidien, c'est en décembre 2025 que l'une des élèves alerte sa conseillère principale d’éducation (CPE) sur des faits présumés de tentative d’agression sexuelle par le chauffeur de son bus scolaire à La Plaine-des-Palmistes.

L'établissement scolaire et le rectorat ont fait un signalement au procureur.

