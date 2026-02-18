Un enfant de huit ans percuté mortellement par une voiture à Nîmes, six personnes en garde à vue

Un enfant de huit ans a été mortellement percuté mardi matin à Nîmes sur le chemin de l’école par le jeune conducteur d’une voiture qui a pris la fuite, mais qui a ensuite été interpellé ainsi que cinq autres personnes.

Le conducteur présumé est un "mineur dépourvu du permis de conduire, déjà connu de la justice pour infraction à la législation sur les stupéfiants", a indiqué lors d’un point de presse la procureure de Nîmes, Cécile Gensac.

"Condamné à une mesure éducative judiciaire le 10 juin 2025", il était "sous le coup d’un contrôle judiciaireé jusqu’à sa comparution prévue le 5 octobre devant le tribunal pour enfants "pour des faits de même nature relatifs aux stupéfiants", a-t-elle ajouté, sans plus de détails sur son âge ou son domicile.

Selon une source policière, il est âgé de 17 ans et habite le quartier paupérisé et gangréné par les trafics de stupéfiants de Pissevin, où les faits se sont produits vers 08H20.

"Le véhicule, qui venait de griller un feu rouge et roulait à très vive allure, doublait par la gauche, et donc à contre-sens de circulation, un premier véhicule qui était arrêté devant (un) passage piétons. Il percutait très violemment l’enfant avant de prendre immédiatement la fuite" a détaillé Mme Gensac en fin de journée.

"Malgré l’intervention des secours et son transfert au centre hospitalier, l’enfant grièvement blessé décédait de ses blessures", a-t-elle ajouté.

Le véhicule impliqué, une "Audi de location" appartenant à une société immatriculée dans les Bouches-du-Rhône, a été retrouvé un peu plus tard "vide de tout occupant" à quelques kilomètres du lieu des faits, selon la magistrate.

Dans le même temps, les policiers ont interpellé les cinq occupants d’une Citroën C3 qui "semblaient s’intéresser à la récupération du véhicule du fuyard".

Ils ont été "placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête de flagrance ouverte du chef d’homicide routier aggravé par la conduite dangereuse et le délit de fuite", infractions passibles de 10 ans d’emprisonnement, a expliqué la procureure.

Grâce notamment aux éléments recueillis dans la voiture et à des témoignages, un sixième individu, le jeune homme "dont on pouvait penser qu’il était le conducteur du véhicule au moment des faits", a été interpellé peu après et placé en garde à vue.

Tous les gardés à vue "ont été soumis aux contrôles alcoolémie et stupéfiants, qui se sont révélés négatifs", a aussi précisé la magistrate. "Les investigations se poursuivent à l’heure est sans que je puisse plus vous en dire sur le positionnement des uns et des autres" a-t-elle conclu.

AFP