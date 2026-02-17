[Photos-Vidéos] Municipales à Saint-Denis : après une "traversée du désert", René-Paul Victoria, veut "mettre son expérience au service des jeunes"

Alors que cela fait 18 ans que la gauche est aux commandes de la mairie de Saint-Denis, René-Paul Victoria, ancien maire de la commune revient dans la course. Après ce qu'il décrit comme une véritable "traversée du désert", l'homme politique de droite veut mettre son expérience au service des jeunes. En se présentant aux élections municipales, il le dit, "l'heure de l'alternance est arrivée" (Photos : eg/www.imazpress.com)

C'est devant des soutiens venus en nombre, que le candidat soutenu par Les Républicains (LR) et ancien maire du chef-lieu de 2001 à 2008, a inauguré ce vendredi 13 février 2026 sa permanence au Moufia à Saint-Denis.

Un "lieu de vie et d'accueil pour les ambassadeurs de la campagne avec une équipe rassemblée", dit-il. Regardez.

- René-Paul Victoria a répondu à l'appel de la jeunesse -

En préambule de l'inauguration de sa permanence, plusieurs jeunes se sont succédés pour prendre la parole. Il est 18 heures ce vendredi 13 février, Mathéo, représentant de l'UDI (Union des démocrates et indépendants), prend la parole.

"Il est tant que Saint-Denis change et redevienne cette ville capitale. Et ce qui fera avancer Saint-Denis, c'est quelqu'un qui ne fait pas la fête mais qui sera là pour faire avancer l'emploi, le logement et les études", clame le jeune, devant des personnes totalement acquises à la cause du candidat de 71 ans. Regardez.

Ce sont justement des jeunes qui "m'ont demandé d'être leur mentor", confie René-Paul Victoria. "Je souhaite désormais mettre mon expérience à leur service, transmettre ma connaissance et c'est pour cela que je suis sûr que nous allons gagner le 15 mars", dit-il, fermement convaincu de passer au 1er tour. Écoutez.

- Sécurité et humanité sont ses leitmotivs -

Quand l'on demande à René-Paul Victoria deux projets qu'il souhaiterait mettre en avant pour convaincre les électeurs, il répond : "la sécurité et l'humain".

"Le leitmotiv dans toutes les familles, c'est la politique sécuritaire de la ville et à Saint-Denis la maire a échoué. L'officier de police qu'est le maire doit activer tous les verrous : la sécurité policière, de l'environnement, des personnes", dit-il. "Saint-Denis n'est pas une ville sûre", tacle le candidat.

Vient ensuite l'humain. Selon René-Paul Victoria, "l'humain a disparu". "Ça parle beaucoup mais ça agit peu alors que la misère augmente." Écoutez.

Face à René-Paul Victoria, candidat soutenu par les LR malgré une levée de bouclier, et candidat malheureux des législatives 2024 après un retrait de la vie politique pendant huit ans, six candidats déclarés. La maire sortante et candidate à sa succession, Ericka Bareigts, Giovanni Payet, Ludovic Sautron, Stéphan Persée, Farid Mangrolia ou encore Gaëlle Lebon.

Celui qui a été maire du chef-lieu de 2001 à 2008 n'avait pas réussi à se faire réélire ni en 2008 ni en 2014, et a perdu son rôle de conseiller municipal de l'opposition en 2016 après une condamnation définitive dans une affaire de discrimination à l’emploi.

Il peut cependant compter sur le soutien de son parti cette année encore, qui l'a préféré à Farid Mangrolia, lui aussi candidat à Saint-Denis.

Lire aussi - Municipales 2026 : la campagne bat déjà son plein

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]