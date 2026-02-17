À retenir ce soir : Nouvel an chinois, violences dans le périscolaire, Darmanin à La Réunion, un bébé à la gendarmerie et mal-logement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 17 février 2026 : - Nouvel An chinois : symbole de liberté et de détermination, le Cheval de Feu célébré à La Réunion - Violences dans le périscolaire : neuf animateurs d’une école maternelle parisienne suspendus - Gérald Darmanin, ministre de la Justice, à La Réunion à partir de vendredi - Saint-Benoît : une maman accouche au sein de la brigade de gendarmerie, aidée par les militaires - Plus de 121.000 personnes souffrent de mal-logement à La Réunion

La Réunion et les Réunionnais d'origine chinoise, s'apprêtent à vibrer au rythme du Nouvel An chinois, célébré ce mardi 17 février 2026 avec l'entrée dans l'année du Cheval de Feu. Septième signe du zodiac chinois - qui compte 12 signes - cet animal est un symbole d’élan, de liberté, de détermination et de mouvement. Portées par les associations chinoises réunionnaises, de nombreuses festivités viendront animer l'île : cérémonies, animations culturelles et danses de lions, notamment au sein des commerces et magasins participants.

Neuf agents du périscolaire ont été suspendus depuis fin janvier pour suspicions de violences physiques et sexuelles commises dans une école maternelle du 7e arrondissement à Paris, a-t-on appris lundi auprès de la Ville, confirmant une information de Mediapart.

L'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit pour la cinquième journée de suite en ce mardi 17 février 2026. "Une seule bouche éruptive reste active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines de lave d’environ 15 m de hauteur", indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Ce cône reste ouvert, permettant à la lave de s’écouler librement. Le front est toujours figé dans la partie basse des Grandes Pentes, à environ 2,6 km de la RN2. L'accès à l'enclos reste interdit au public.

Dans un monde qui fuse et où les mauvaises nouvelles s'enchainent, il en est certain qui au contraire, illumine la journée. Comme ce fut le cas à la brigade de Saint-Benoît, où Eli Anrif, un petit bébé, a vu le jour. Les militaires présents ont immédiatement porté assistance, avant la prise en charge par le Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur).

Plus de 700.000 personnes sont mal-logées dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM). À La Réunion, 121.781 personnes souffrent de mal-logement. À l'aube des municipales, la Fondation pour le Logement des Défavorisés publie son deuxième éclairage sur le mal-logement dans les départements et régions d’Outre-mer. Elle y formule également des préconisations concrètes pour ériger le logement en priorité politique dans les Outre-mer.