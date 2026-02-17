[Photos] L'éclipse partielle joue à cache-cache dans le ciel réunionnais

Le Soleil a partiellement été éclipsé par la Lune ce mardi 17 février 2026. Un spectacle qui a débuté dès 16 heures 37 et qui est visible jusqu'à 18 heures 24. Il s’agit d’une éclipse dite annulaire qui, sur une bonne partie de l'île, joue à cache-cache avec les nuages. (Photos rb/www.imazpress.com)

L'Observatoire Astronomique des Makes, en association avec les bénévoles de l’Association Astronomique de La Réunion, ont mis en place plusieurs sites d'observations, dans des établissements scolaires mais aussi ouverts au grand public. Regardez.

Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune s’intercale entre la Terre et le Soleil. L’éclipse débute toujours par une phase partielle à regarder au travers d’un filtre, où le disque solaire est progressivement entamé par celui de la Lune de façon plus ou moins importante, explique le site Stelvision.

Quand l’éclipse est annulaire, un anneau de Soleil se forme et la couronne solaire reste invisible.

Si on a un alignement parfait, il se produit une éclipse totale de Soleil.

Si on a un alignement parfait mais que la Lune est un peu trop éloignée de la Terre, alors il se produit une éclipse annulaire de Soleil, comme aujourd'hui.

Enfin, si la Lune passe légèrement au-dessus ou au-dessous de l’alignement Terre-Soleil, on assiste à une éclipse partielle de Soleil.

L’éclipse la plus attendue est bien évidemment la totale du 12 août 2026. La bande de totalité (le trajet de l’ombre de la Lune sur notre planète) commencera en Russie, continuera par le Groenland, touchera en partie l’Islande et arrivera sur le continent européen par le nord de l’Espagne avant de finir par l’île de Majorque (un tout petit bout du Portugal sera touché par le bord de la bande de totalité). Elle ne sera donc pas visible de La Réunion.

Une nouvelle éclipse de soleil partielle, visible à La Réunion, aura lieu en août 2027. Et pour la prochaine éclipse totale, il faudra attendre... 2267.

