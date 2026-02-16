Nouvel An chinois à La Réunion : place aux festivités du Cheval de Feu

La Réunion et les Réunionnais d'origine chinoise, s'apprêtent à vibrer au rythme du Nouvel An chinois, célébré ce mardi 17 février 2026 avec l'entrée dans l'année du Cheval de Feu. Septième signe du zodiac chinois - qui compte 12 signes - cet animal est un symbole d’élan, de liberté, de détermination et de mouvement. Portées par les associations chinoises réunionnaises, de nombreuses festivités viendront animer l'île : cérémonies, animations culturelles et danses de lions, notamment au sein des commerces et magasins participants (Photo : sly/www.imazpress.com)

À noter la présence exceptionnelle de la troupe artistique de Shenzhen, qui proposera plusieurs représentations à travers l'île. Des spectacles sont prévus à Saint-Paul, Saint-André, Saint-Benoît et Saint-Pierre, offrant au public réunionnais l'opportunité de découvrir des performances artistiques de la culture chinoise.

Pour ne rien manquer de cette programmation, le public est invité à télécharger l'application FAC Réunion. Elle permet de retrouver en un seul endroit :

• les événements organisés autour du Nouvel An chinois,

• les dates et programmes détaillés des festivités,

• les lieux et horaires des danses de lions prévues dans toute l'île.

Le Nouvel An chinois 2026 s'annonce comme un moment festif et fédérateur, à vivre et à partager ensemble à La Réunion.

- Année 2026 du Cheval de Feu : élan de passion et énergie -

Selon l’astrologie chinoise, l’année 2026 sera placée sous le signe du Cheval et de l’élément Feu. Une combinaison rare et puissante qui n’apparaît qu’une fois tous les 60 ans.

Le Cheval, septième animal du zodiaque chinois, est un symbole d’élan, de liberté, de détermination et de mouvement. Il incarne l’indépendance d’esprit, la vitalité et l’audace.

Lorsque l’élément Feu s’y associe, il amplifie ces qualités en leur conférant charisme, créativité, leadership, mais aussi une impulsivité et une passion ardente.

Le Cheval de Feu est fougueux, inspirant, mais parfois difficile à canaliser.

Dans la symbolique traditionnelle chinoise, le Cheval est aussi associé au voyage, à la réussite professionnelle, et à la chance dans les affaires.

L’année du Cheval de Feu commencera le 17 février 2026 et se terminera le 5 février 2027.

