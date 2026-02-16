À la une de ce mardi : volcan interdit ah bon, procès d'Abraham Bomela, Jean-Louis Lagourgue, mort de Quentin Deranque, Nouvel An chinois et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 17 février 2026 : - Volcan : l'enclos toujours interdit au public, ah bon.... - Cour d'assises : en garde vue et à l'instruction Abraham Bomela a assumé les trois assassinats et les huit tentatives d'assassinats - Municipales : revenant sur la scène politique, Jean-Louis Lagourgue veut "reconstruire" Sainte-Marie - Mort de Quentin Deranque : "au moins six" personnes, pas encore identifiées, l'ont frappé - Nouvel An chinois à La Réunion : place aux festivités du Cheval de Feu - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, chaleur et quelques pluies possibles (Photo www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi 13 février 2026. Quelques minutes seulement après la crise sismique, de la lave jaillit en surface. Quatre fissures s'ouvrent, offrant un spectacle grandiose et fascinant. Suffisamment, en tout cas, pour faire oublier à certains un "petit détail" administratif : l'accès à l'enclos est interdit au public par arrêté préfectoral... Enfin en principe. Des flots d'images réalisées au sol dans l'enclos circulent sur les réseaux sociaux sans réaction ferme de la préfecture.

Ce lundi 16 février 2026 c'est ouvert devant la Cour d'assises le procès d'Abraham Bomela, mis en examen pour l'assassinat de trois personnes, sa mère, sa petite cousine de 5 ans et un homme d'entretien dans une agence du Crédit Agricole de la Possession. Il est aussi poursuivi pour tentative d'assassinat sur huit autres personnes. Lors de sa garde à vue et durant toute l'instruction, le trentenaire a assumé ses actes et les a même revendiqué. Le véritable enjeu de ce procès est sa responsabilité pénale au moment des faits. Les experts ont déclaré que son discernement était altéré. Si les jurés confirment cette altération, l'homme encourt 30 ans de réclusion au lieu de la perpétuité.

Dans la commune de Sainte-Marie, parmi les candidats officiels, un visage bien connu de la population. Celui de l'ancien maire Jean-Louis Lagourgue. L'homme politique avait dirigé la ville de 1990 à 2018 avant de laisser quitter son siège pour celui de sénateur. Revenant dans la course aux municipales, il dit revenir à la demande de la population pour donner un nouveau souffle et reconstruire la commune de Sainte-Marie.

Le militant nationaliste Quentin Deranque a succombé à des coups portés par au moins six individus masqués et cagoulés, qui ne sont pas encore identifiés, a déclaré lundi le procureur de Lyon qui a requalifié l'enquête en "homicide volontaire".

La Réunion et les Réunionnais d'origine chinoise, s'apprêtent à vibrer au rythme du Nouvel An chinois, célébré ce mardi 17 février 2026 avec l'entrée dans l'année du Cheval de Feu. Septième signe du zodiac chinois - qui compte 12 signes - cet animal est un symbole d’élan, de liberté, de détermination et de mouvement. Portées par les associations chinoises réunionnaises, de nombreuses festivités viendront animer l'île : cérémonies, animations culturelles et danses de lions, notamment au sein des commerces et magasins participants.

Du fond de sa boule de cristal, Matante Rosina voit le vent d’est continuer à souffler doucement ce mardi 17 février 2026. Le matin, quelques nuages arrivent vers l’est. Dans la journée, ils montent dans les hauts. L’ouest et le sud peuvent avoir un peu de pluie. Les températures montent un peu, et l’après-midi, l’air devient plus chaud et un peu lourd. En mer, ça bouge un peu. Une houle du sud autour d’1,50 m touche surtout l’ouest et le sud, mais rien d’inquiétant.