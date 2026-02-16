À retenir ce soir : jets de galets sur les forces de l'ordre, un organisateur de sortie moto interpellé, viande en putréfaction, fonds de secours et suicide d’un interne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 16 février 2026 : - Saint-Paul : jets de galets sur les forces de l'ordre à Savanna, la commune annonce porter plainte - Saint-Denis : positif aux stupéfiants, en défaut de permis et d’assurance, un organisateur de sortie moto interpellé - Sainte-Marie : viande en putréfaction dans un conteneur, des odeurs insupportables pour les entreprises voisines - Fonds de secours pour les Outre-mer : prolongation du délai de dépôt des demandes d’indemnisation - Suicide d’un interne de la subdivision de l’Océan indien : la profession dénonce des "conditions de formation dégradées"

Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 février 2026, la Brigade de nuit de la Police Municipale de Saint-Paul a répondu à un appel de riverains concernant de fortes nuisances sonores dans le secteur de Savanna. Sur place, les agents ont été pris à partie par un grand nombre de personnes, essuyant des jets de galets. Deux agents ont été légèrement blessés, et deux véhicules ont été lourdement dégradés. La commune a décidé de porter plainte contre ces faits inacceptables.

Dimanche 15 février 2026, à 7 heures, une opération "Guidon bleu" a été mise en place sur le boulevard Gabriel Macé et sur le parking du Barachois à Saint-Denis. Cette opération de contrôle routier ciblé des deux-roues motorisés à permis de contrôler 70 véhicules. Un organisateur de sortie moto contrôlé positif aux stupéfiants, en défaut de permis de catégorie A et en défaut d’assurance a été interpellé. Sa moto a été placée en fourrière.

À Sainte-Marie, dans la zone de la PAE à La Mare, une odeur insupportable s'élève. Celle de viande en putréfaction dans un conteneur situé au milieu d'entreprises. Autour, du jus s'écoule, les mouches s'accumulent et les asticots prolifèrent. Un prestataire compétent dans la gestion de tout type de déchets décrit l'odeur comme insoutenable, même pour des professionnels habitués. Il indique qu’il existe une procédure obligatoire pour ce type de déchets carnés mais qu'il ne peut agir tant que le propriétaire ne remplit pas les documents à fournir. Selon nos informations, l'entreprise a été mise en demeure d'agir rapidement.

Les agriculteurs ayant subi des pertes de production de canne à sucre à la suite du passage du cyclone Garance disposent d’un délai supplémentaire pour déposer leur demande d’indemnisation au titre du fonds de secours pour les Outre-mer. Initialement fixée au 13 février 2026, la date limite est désormais reportée au 20 février 2026.

Le syndicat des internes de l'Océan indien a fait part, ce lundi 16 février 2026, du décès d'un interne de la subdivision de l’Océan indien. Le syndicat déplore des "conditions de formation sont particulièrement dégradées avec des internes qui travaillent en moyenne 59 heures par semaine et subissent des violences sexistes et sexuelles ainsi que des situations de harcèlement au travail".