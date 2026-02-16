[Photos-Vidéos] Sainte-Marie : viande en putréfaction dans un conteneur, des odeurs insupportables pour les entreprises voisines

(Actualisé) À Sainte-Marie, dans la zone de la PAE à La Mare, une odeur insupportable s'élève. Celle de viande en putréfaction dans un conteneur situé au milieu d'entreprises. Autour, du jus s'écoule, les mouches s'accumulent et les asticots prolifèrent. Un prestataire compétent dans la gestion de tout type de déchets décrit l'odeur comme insoutenable, même pour des professionnels habitués. Il indique qu’il existe une procédure obligatoire pour ce type de déchets carnés mais qu'il ne peut agir tant que le propriétaire ne remplit pas les documents à fournir. Selon nos informations, l'entreprise a été mise en demeure d'agir rapidement. Elle vient de signer le devis (Photos : sly/www.imazpress.com)

Sur place, des salariés des entreprises avoisinantes se déplacent, t-shirt sur le visage pour ne pas sentir les effluves écœurants.

Notre journaliste s'est déplacée sur place et confirme cette odeur insoutenable. Regardez.

- Une odeur nauséabonde se dégage d'un conteneur frigorifique de Sainte-Marie -

"Cela fait une dizaine de jours que l'on a remarqué une odeur. Nous avons commencé à chercher s'il n'y avait pas un cadavre, et à force nous avons vu que c'était ce conteneur qui en était à l'origine", témoigne Loïc, salarié de l'entreprise voisine.

Un conteneur "qui fuit, avec du jus partout, des mouches. Tout le monde se plaint."

Les entreprises voisines ont d'ailleurs dû fermer les après-midi et mettre leurs salariés en chômage technique "tellement ça pue". D'autres employés ont dû travailler avec un masque à charbon pour atténuer l’odeur, une partie de la journée.

Il précise, "tous les services (police, gendarmerie, ARS, DAAF) sont au courant et promettent monde et merveilles sauf que nous n'avons aucunes nouvelles".

De son côté, la gestion immobilière a demandé le retrait du conteneur "pour raisons sanitaires" et précise que la facturation doit être établie à l’ordre de SASSACUISINES. Selon les témoignages, le responsable aurait indiqué être au courant que "tout est en panne depuis longtemps".

Imaz Press a contacté les services concernés et est en attente de leurs retours.

- Sans autorisation de l'État et du propriétaire, le prestataire ne peut pas déplacer le conteneur -

Le prestataire AC2V Services - compétent dans la gestion de tout type de déchets - s'est rendu sur place pour constater "l'ampleur de dégâts", indique Patrick Verny.

Ce lundi à 5h30, "un opérateur est venu voir comme l'ampleur des dégâts comme le propriétaire ne répondait pas à mes mails envoyés jeudi". Sur le thermomètre, il est indiqué à l'intérieur du conteneur, 45 degrés. L'odeur est décrite comme insoutenable, même pour des professionnels habitués à ce type de déchets.

Selon l'opérateur, "le groupe électrogène, même si on l'entend, ne doit pas faire de froid car s'il faisait du froid les produits seraient congelés et il n'y aurait pas de liquide qui coulerait, or là avec la macération ça coule".

Le prestataire explique avoir échangé avec le bailleur qui acceptait de valider le devis, mais le problème n'est pas là. "Pour traiter les déchets carnés il faut un endroit spécifique et à La Réunion c'est la Sica des Sables à l'Étang-Salé qui est compétente pour l'incinération. Mais si les déchets sont putréfiés ils ne prennent pas", explique-t-il.

Ce prestataire indique qu’il existe une procédure obligatoire pour ce type de déchets carnés (fiche d’identification du produit, accord de la filière agréée Sica des Sables, collecte, séparation emballages/matières carnées, traitement, nettoyage/désinfection, puis délivrance d’une attestation de traitement).

Patrick Verny ajoute, "il faut impérativement que l'État oblige la Sica a accepté et le propriétaire à remplir les documents envoyés par mail pour nous dire ce qui se trouve à l'intérieur de ce conteneur car il y a des étapes réglementaires à respecter".

- L'entreprise mise en demeure d'agir rapidement -

Selon nos informations, l'entreprise aurait été mise en demeure d'agir rapidement.

D'après les éléments recueillis par Imaz Press, elle aurait accepté de tout remettre en l'état et de procéder au nettoyage. Elle a accepté le devis mais doit d'abord tout recongeler pour que les prestataires puissent prendre en charge la marchandise.

Force est de constater ce lundi matin, que le nettoyage n'avait pas été réalisé.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]