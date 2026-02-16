Saint-Denis : positif aux stupéfiants, en défaut de permis et d’assurance, un organisateur de sortie moto interpellé

Dimanche 15 février 2026, à 7 heures, une opération "Guidon bleu" a été mise en place sur le boulevard Gabriel Macé et sur le parking du Barachois à Saint-Denis. Cette opération de contrôle routier ciblé des deux-roues motorisés à permis de contrôler 70 véhicules. Un organisateur de sortie moto contrôlé positif aux stupéfiants, en défaut de permis de catégorie A et en défaut d’assurance a été interpellé. Sa moto a été placée en fourrière (Photo : Police nationale de La Réunion)

22 infractions ont été relevées :

- 6 excès de vitesse

- 2 défauts d’assurance

- 7 défauts de contrôle technique

- 2 cas de port de casque non homologué

- 5 infractions liées aux équipements

Face à une accidentologie particulièrement préoccupante impliquant les deux-roues motorisés à La Réunion (15 des 42 tués en 2025), la police nationale de La Réunion rappelle que la vigilance, le respect des règles de circulation et la conformité des équipements sont essentiels pour préserver la sécurité de tous les usagers de la route.

www.imazpress.com/[email protected]