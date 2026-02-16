Fonds de secours pour les Outre-mer : prolongation du délai de dépôt des demandes d’indemnisation

Les agriculteurs ayant subi des pertes de production de canne à sucre à la suite du passage du cyclone Garance disposent d’un délai supplémentaire pour déposer leur demande d’indemnisation au titre du fonds de secours pour les Outre-mer. Initialement fixée au 13 février 2026, la date limite est désormais reportée au 20 février 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les courriers de demande d’indemnisation ont été adressés aux planteurs par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF), sur la base des pertes calculées à partir des données officielles disponibles à fin décembre 2025 : déclarations de surfaces, tonnages livrés et richesse saccharine.

Les planteurs concernés sont invités à respecter ce nouveau délai afin de permettre l’instruction de leur dossier dans les meilleures conditions.

Pour plus d’informations, les agriculteurs peuvent contacter la direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) aux numéros suivants : 02 62 33 36 10 / 02 62 33 36 11 / 02 62 33 36 21 / 02 62 33 36 25 ainsi que les pôles cannes ou les points verts de la Chambre d’Agriculture.