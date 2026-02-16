TOUTE L’ACTUALITÉ
Karaté Kyokushinkai : les Réunionnais brillent avec 26 podiums lors de l'Open de France

  • Publié le 16 février 2026 à 13:55
  • Actualisé le 16 février 2026 à 14:03
Karaté Kyokushinkai : les Réunionnais brillent à Lyon avec 26 podiums

Fierté réunionnaise ce week-end du 15 février 2026 à Lyon. Les 36 karatékas ont décroché 26 podiums à l'Open de France de Karaté Kyokushinkai, une compétition nationale de haut niveau. "Un exploit qui confirme le rayonnement de notre île dans cette discipline exigeante", se félicite la ligue (Photos. : DR)

L'Open de France s'est déroulé sur deux jours : vendredi pour les jeunes combattants (enfants et adolescents) et samedi pour les seniors. "Nos représentants ont su briller dans toutes les catégories, faisant honneur aux couleurs péï."

- Les médaillés réunionnais -

En KATA (technique)

Nos athlètes ont impressionné le jury par leur maîtrise technique :
- Médailles d'or pour Sofiane Vedapodagom, Aurélie Apavou et Wendy Clain
- Médaille d'argent pour Luna Dugain
- Médailles de bronze pour Lucie Apaya Gadabaya et Mohamed Miradji

En KUMITE (combat)
Les champions réunionnais :
- Nina Rivière
- Kirill Rivière
- Sohan Mtima
- Liam Oune Bive
- Denise Ramssamy
- Aurélie Apavou (double championne kata et kumite !)

Finalistes (2ème place) :
- Lucile Vedapodagom
- Dhanraj Vencatapillay

Sur le podium (3ème place) :

- Laylany Desruisseaux
- Lou Anne Martino
- Aleyha Voltigeant
- Mezzie Mascarel Reboul
- Chloe Amavassy Michel
- Merina Asselin
- Max Clain
- Jhaya Desruisseaux
- Krishlaine Ramsamy

Aux portes du podium (4ème place) :

- Jérémy Zaneguy
- Tristan Westrelin
- Coraline Vedapodagom

Derrière cette belle moisson de médailles, le travail de Jean-Luc Vedapodagom, responsable du Kyokushinkai à La Réunion. "Sa préparation rigoureuse et son encadrement de qualité ont permis à nos jeunes et moins jeunes de se hisser au plus haut niveau national", écrit la ligue.

Avec 25 podiums sur 36 participants, c'est près de 70% de la délégation qui rentre avec une médaille. 

