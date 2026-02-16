Karaté Kyokushinkai : les Réunionnais brillent avec 26 podiums lors de l'Open de France

Fierté réunionnaise ce week-end du 15 février 2026 à Lyon. Les 36 karatékas ont décroché 26 podiums à l'Open de France de Karaté Kyokushinkai, une compétition nationale de haut niveau. "Un exploit qui confirme le rayonnement de notre île dans cette discipline exigeante", se félicite la ligue (Photos. : DR)
L'Open de France s'est déroulé sur deux jours : vendredi pour les jeunes combattants (enfants et adolescents) et samedi pour les seniors. "Nos représentants ont su briller dans toutes les catégories, faisant honneur aux couleurs péï."
- Les médaillés réunionnais -
En KATA (technique)
- Médailles d'or pour Sofiane Vedapodagom, Aurélie Apavou et Wendy Clain
- Médaille d'argent pour Luna Dugain
- Médailles de bronze pour Lucie Apaya Gadabaya et Mohamed Miradji
En KUMITE (combat)
Les champions réunionnais :
- Nina Rivière
- Kirill Rivière
- Sohan Mtima
- Liam Oune Bive
- Denise Ramssamy
- Aurélie Apavou (double championne kata et kumite !)
Finalistes (2ème place) :
- Lucile Vedapodagom
- Dhanraj Vencatapillay
Sur le podium (3ème place) :
- Laylany Desruisseaux
- Lou Anne Martino
- Aleyha Voltigeant
- Mezzie Mascarel Reboul
- Chloe Amavassy Michel
- Merina Asselin
- Max Clain
- Jhaya Desruisseaux
- Krishlaine Ramsamy
Aux portes du podium (4ème place) :
- Jérémy Zaneguy
- Tristan Westrelin
- Coraline Vedapodagom
Derrière cette belle moisson de médailles, le travail de Jean-Luc Vedapodagom, responsable du Kyokushinkai à La Réunion. "Sa préparation rigoureuse et son encadrement de qualité ont permis à nos jeunes et moins jeunes de se hisser au plus haut niveau national", écrit la ligue.
Avec 25 podiums sur 36 participants, c'est près de 70% de la délégation qui rentre avec une médaille.
www.imazpress.com/[email protected]