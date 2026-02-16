Karaté Kyokushinkai : les Réunionnais brillent avec 26 podiums lors de l'Open de France

Fierté réunionnaise ce week-end du 15 février 2026 à Lyon. Les 36 karatékas ont décroché 26 podiums à l'Open de France de Karaté Kyokushinkai, une compétition nationale de haut niveau. "Un exploit qui confirme le rayonnement de notre île dans cette discipline exigeante", se félicite la ligue (Photos. : DR)

L'Open de France s'est déroulé sur deux jours : vendredi pour les jeunes combattants (enfants et adolescents) et samedi pour les seniors. "Nos représentants ont su briller dans toutes les catégories, faisant honneur aux couleurs péï."

- Les médaillés réunionnais -

En KATA (technique)



Nos athlètes ont impressionné le jury par leur maîtrise technique :- Médailles d'or pour Sofiane Vedapodagom, Aurélie Apavou et Wendy Clain- Médaille d'argent pour Luna Dugain- Médailles de bronze pour Lucie Apaya Gadabaya et Mohamed Miradji

En KUMITE (combat)

Les champions réunionnais :

- Nina Rivière

- Kirill Rivière

- Sohan Mtima

- Liam Oune Bive

- Denise Ramssamy

- Aurélie Apavou (double championne kata et kumite !)

Finalistes (2ème place) :

- Lucile Vedapodagom

- Dhanraj Vencatapillay

Sur le podium (3ème place) :

- Laylany Desruisseaux

- Lou Anne Martino

- Aleyha Voltigeant

- Mezzie Mascarel Reboul

- Chloe Amavassy Michel

- Merina Asselin

- Max Clain

- Jhaya Desruisseaux

- Krishlaine Ramsamy

Aux portes du podium (4ème place) :

- Jérémy Zaneguy

- Tristan Westrelin

- Coraline Vedapodagom

Derrière cette belle moisson de médailles, le travail de Jean-Luc Vedapodagom, responsable du Kyokushinkai à La Réunion. "Sa préparation rigoureuse et son encadrement de qualité ont permis à nos jeunes et moins jeunes de se hisser au plus haut niveau national", écrit la ligue.

Avec 25 podiums sur 36 participants, c'est près de 70% de la délégation qui rentre avec une médaille.

