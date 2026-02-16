[Vidéo] Volcan : un ancien cône s'effondre et provoque un immense panache de fumée

(Actualisé) Alors que le Piton de la Fournaise poursuit son quatrième jour d'éruption ce lundi 16 février 2026, ce dimanche vers 14 heures, l'activité du volcan a causé l’effondrement d’un ancien cône situé en aval du site éruptif. Cela a provoqué de petites coulées de type pyroclastique, soit une nuée ardente constituée d’un mélange de gaz chaud et de blocs de lave, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. L'accès à l'enclos est interdit au public (Photo : rb www.imazpress.com)

"Cet effondrement est vraisemblablement lié à l’accumulation de lave en amont de ce cône, dont la structure a fini par céder", explique l'OVPF. Regardez.

L'Observatoire précise : "l’interaction entre la lave et de l’eau a probablement favorisé la production d’une activité phréatique associée (vaporisation brutale d’eau au contact de la lave)".

À la suite de l’effondrement survenu hier en aval du site éruptif, les coulées se sont réorganisées en un chenal bien délimité en amont des Grandes Pentes.

- Un seul site éruptif reste actuellement actif -

L’éruption débutée le 13 février 2026, un peu après 10h heure locale, au Piton de la Fournaise se poursuit.

L’intensité du trémor éruptif (indicateur de l’émission de lave et de gaz en surface) "a augmenté vers 16 heure locale hier (12h UTC) et a baissé légèrement pendant la nuit", note l'OVPF.

Une reconnaissance de terrain effectuée ce matin, grâce au concours de la SAG et du PGHM, a permis de confirmer une activité soutenue au niveau du site éruptif, avec des fontaines de lave atteignant environ 15 m de hauteur au-dessus du cône en formation.

Le front de la coulée de lave s’est figé dans la partie basse des Grandes Pentes à environ 2,6 km de la route et 660 m d’altitude.

La persistance d’une activité sismique sous le sommet montrent que le système d’alimentation reste sous pression. De nouvelles ouvertures de fissures restent possibles dans les prochaines heures, notamment plus en aval.

Dans un communiqué publié dimanche, les autorités sanitaires ont mis en garde la population contre les émissions de dioxyde de soufre et les projections de cheveux de Pelé.

Le préfet a déclenché en urgence l’alerte 2.1 Orsec "volcan : éruption dans l’enclos". L'accès à l'enclos est interdit au public.

Depuis le vendredi 13 février 2026, les services de l’État encadrent les déplacements et les stationnements dans le secteur de la route des Laves.

- Le volcan en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

