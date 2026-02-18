Municipales : la première liste d'Alexis Chaussalet refusée, une nouvelle liste déposée

Ce mardi 17 février 2026, la sous-préfecture de Saint-Pierre a refusé la liste déposée par le candidat pour les municipales au Tampon, Alexis Chaussalet. Le tribunal administratif de La Réunion a considéré l'une des colistières, Laurita Alendroit, inéligible. Dans un communiqué, le candidat dit prendre acte de cette décision et déposera une liste définitive sera déposée dès demain. Notre liste définitive sera déposée ce mercredi 18 février (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Nous rappelons que lors de l’audience, le rapporteur public avait conclu en faveur de l’éligibilité, estimant que sa situation ne relevait pas des cas d’inéligibilité prévus par la loi", tient à préciser Alexis Chaussalet.

Il ajoute : "Depuis le débat télévisé d’hier soir, les attaques personnelles et politiques se multiplient contre notre liste. Nous constatons que cette séquence intervient dans un contexte d’offensive politique intense. Pendant que certains organisent des polémiques et construisent des récits, nous faisons un autre choix : présenter un programme, une équipe et des propositions concrètes pour Le Tampon".

Il précise, "notre équipe agit librement et uniquement dans l’intérêt des Tamponnaises et des Tamponnais, nous sommes une équipe nouvelle qui propose une alternance et cela dérange".

Alexis Chaussalet l'assure, "notre liste ira jusqu’au bout de ces élections, sans alliance, sans négociation, pour transformer le territoire tamponnais. Nous saluons notre camarade Laurita Alendroit, un modèle, une figure de l’engagement culturel et politique. Elle, comme des dizaines d’autres militantes et militants, resteront pleinement mobilisés pour la victoire collective dont Le Tampon a tant besoin".

La liste définitive sera déposée ce mercredi.

