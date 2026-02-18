Lutte gréco-romaine : Gauthier Grondin sacré champion de France en mois de 62 kilos

Les championnats de France jeunes de lutte gréco-romaine ont eu lieu les 14 et15 février 2026 à Dijon. Les Réunionnais ont brillé avec les premières médailles pour les Saint-Joséphois Gauthier Grondin et Léo Lebon. En U15 -62 kg, Gauthier Grondin fait sensation et devient champion de France en dominant tous ces adversaires. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Comité de lutte de La Réunion)

En U17 - 65 kg, Léo Lebon remporte la médaille de bronze au bout d’une journée de compétition maîtrisée et intense. Le licencié du Lutte club Saint-Joseph poursuit sa progression pas après pas, l’année dernière il terminait 5ème de sa catégorie en s’inclinant en petite finale.

Suite à cette défaite, il est retourné plus déterminé que jamais dans cette course pour le trône de France : stages et tournois de préparation en Suède, en Finlande, en Norvège et au club de Sausheim en compagnie de partenaires d’élite américains. Le seul obstacle ayant résisté à Léo sur ces championnats n’est autre que le champion de la catégorie, contre qui le lutteur péi perd en demi-finale.

En U15 -62 kg, Gauthier Grondin fait sensation et devient champion de France en dominant tous ces adversaires. Le collégien, qui avait pourtant plus d’affinités avec la lutte libre il y a encore quelques semaines, a suivi une préparation spécifique à la lutte gréco romaine à l’approche du championnat. En véritable conquérant, Gauthier impose son rythme à ses opposants en ne leur laissant aucune échappatoire.

Malheureusement, l’athlète du LCSJ clôt son championnat avec un léger goût amer. En effet, le deuxième finaliste de la catégorie s’est blessé lors de son échauffement, à quelques minutes de la finale. Gauthier remporte ainsi sa finale par forfait, déçu de ne pas pouvoir affronter celui qui promettait d’être son meilleur adversaire.

Dans deux mois, ces jeunes hommes remettront le couvert lors des championnats de France jeunes de lutte libre. Encore une fois, l’équipe de La Réunion s’y rendra avec de fermes ambitions de victoire.