Crues : un homme porté disparu dans la Loire, l'eau continue de monter

Un homme est porté disparu mercredi après avoir chaviré sur la Loire et l'eau continue de monter dans quatre départements de l'ouest de la France en vigilance rouge, une situation qui risque de s'aggraver avec l'arrivée de la tempête Pedro et de forts coefficients de marée.

"Des débordements majeurs sont attendus dans les secteurs de Libourne et de Bordeaux lors des prochaines pleines mers", avertit Vigicrues dans son bulletin de 10H00.

Dans le Maine-et-Loire, en vigilance rouge pour les crues, un homme est porté disparu depuis mardi soir après que son canoë a chaviré à Chalonnes-sur-Loire, a annoncé le préfet du département, François Pesneau. "On met les moyens avec objectivement assez peu de chances de retrouver cette personne", a-t-il dit, évoquant la force des courants et une eau froide.

La Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne sont également maintenus en alerte rouge pour crues, le plus haut niveau de vigilance, au moins jusqu'à jeudi, selon Vigicrues qui a également placé neuf départements en vigilance orange pour crues ou pluie-inondation.

A Saintes, en Charente-Maritime, plusieurs rues du centre-ville aux abords du fleuve Charente étaient inondées mercredi matin, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'arc de Germanicus, qui marquait l’entrée de la ville du temps des Romains, a les pied dans l'eau, toute comme une grande roue installée à proximité.

Samuel Venezia, courtier en crédit âgé de 45 ans, a dû fermer son local situé à proximité, partiellement inondé depuis dimanche.

"C'est la troisième fois" depuis 2020 et l'agence va déménager dans une zone non inondable "pour partir de ce secteur qui, malheureusement, est de plus en plus impacté par les crues", dit-il.

Non loin de là, le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, est venu à la rencontre des sinistrés et des élus locaux. Il sillonne en barque les rues inondées de la ville, où l'eau atteint le bas des fenêtres, gilet de sauvetage rouge par-dessus son costume.

La veille, le maire de Saintes, Bruno Drapron, a organisé l'évacuation "d'une centaine de maisons".

"L'eau devrait atteindre 6,40 m à Saintes", des niveaux "historiques dignes des crues de 1982 ou 1994", a indiqué le préfet du département, Brice Blondel.

- Septième jour de crue en Gironde -

Plus au sud, la Gironde et le Lot-et-Garonne restaient eux aussi en vigilance rouge pour crues, avec des nouveaux pics attendus mercredi aux stations de Tonneins et Marmande.

A La Réole (Gironde), où la Garonne est sortie de son lit, les habitants s'apprêtent à affronter un septième jour de crue avec des niveaux qui repartiront à la hausse mercredi "par propagation".

Parmi les habitants inondés, "fatigués", "la tension monte", a expliqué à des journalistes de l'AFP Vincent Gorse, conseiller municipal. "Le plus compliqué, c'est le calendrier de la fin de crise, et ça, personne ne peut nous le donner", soupire l'élu.

Dans le Maine-et-Loire aussi, plusieurs cours d'eau ont débordé et déclenché mardi le passage en vigilance rouge, notamment à Angers et ses alentours.

Près d'un millier de personnes ont été invitées à évacuer depuis le week-end dernier sur les communes de Ponts-de-Cée et de Saint-Jean-de-la-Croix, prises en tenaille entre la Loire en crue et un autre cours d'eau, le Louet.

"On est habitué aux crues" mais "celle-ci est quand même très forte", affirme le maire de Saint-Jean-de-la-Croix, Hugues Vaulerin.

"Ca fait quand même 32 ans qu'on n'a pas eu cette hauteur-là d'eau".

Actuellement, les digues tiennent. Si on en reste à ce scénario, "on échappera au pire", dit-il.

Avec l'arrivée de la tempête Pedro, Météo-France a placé le Finistère et le Morbihan en alerte orange pour pluie-inondation de 10H00 à minuit mercredi.

A cela s'ajoute une vigilance orange pour vagues-submersion qui concernera jeudi entre 03H00 et 09H00 une grande partie du littoral atlantique, du Finistère aux Landes.



