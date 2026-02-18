Saison cyclonique : Météo France surveille une zone suspecte au sud des Chagos

Dans son bulletin de 10h ce mercredi 18 février 2026, les services de Météo France Réunion indique qu'une zone suspecte est présente au sud de l'archipel des Chagos (Diego Garcia). "Le risque qu'elle se développe en tempête tropicale devient modéré à partir de jeudi 19 puis important vendredi 20 février 2026" indiquent les météorologues. "En cas de formation, ce système devrait suivre une trajectoire vers le Sud et le Sud-Ouest tout en restant loin des terres habitées dans un premier temps" estime Météo France. (Photo : capture d'écran Windy)