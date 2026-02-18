[Vidéo] Un Français de 91 ans devient père pour la septième fois

Si la baisse record de la natalité en France inquiète les autorités, un habitant des Pyrénées-Orientales déjoue de son côté les statistiques. Il est en effet devenu papa pour la septième fois il y a quelques mois, à l’âge de… 91 ans (Photo : L'Indépendant)

Très fier, Pierre Sablé a ainsi présenté sa petite fille de 6 mois, alors que son aînée, issue d’une première union, a déjà fêté ses 60 ans.

Nos confrères de L’Indépendant sont allés à la rencontre de ce Catalan. Face à la caméra, le papa nonagénaire présente fièrement sa fille. "Je ne suis pas si vieux que ça", se défend-il, prenant notamment l’exemple de Robert De Niro qui a eu un enfant à quasiment 80 ans.

"J’ai envie de lui écrire, tu es battu, excuse-moi mon vieux !", ironise Pierre Sablé.

Avant Louisa Maria, le Catalan a déjà eu six enfants.

Interrogé sur les réactions que pourrait susciter cette paternité à un âge avancé, Pierre Sablé ne semble pas plus perturbé que cela : "On va dire que c’est exceptionnel. Peut-être. Ce n’est pas mon problème. Je vis !"

