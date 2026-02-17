Saint-André : dégradation et coupures d'eau, la Cirest assure investir pour l'avenir

Sur la commune de Saint-André, la dégradation de l'eau et les coupures à répétition ces dernières années attisent la colère des habitants. Entre manque d'eau et réseau vieillissant, ils réclament davantage d'investissements. Si la Cise explique qu'investir n'est pas de son ressort, la Cirest assure qu'un renforcement de la production d'eau et une interconnexion seront réalisés afin de limiter la tension dans les années à venir (Photo : rb/www.imazpress.com)

Plusieurs habitants, regroupés dans un collectif "Les Gardiens des Ressources de La Réunion" - demandent "la transparence sur la répartition des abonnés par réseau et la suspension des factures pour les foyers privés d'eau".

"Les habitants concernés ne peuvent plus accepter de subir ces manquements répétés, qui révèlent une gestion défaillante et discriminatoire du service public de l’eau", poursuit le collectif.

- Les habitants de Saint-André pointent du doigt un problème de gestion de l'eau -

Pour "Les Gardiens des Ressources de La Réunion", ces "coupures ne sont pas dues à la sécheresse ou aux faibles précipitations, mais à une défaillance du réseau", écrit Françoise Fontaine.

Le collectif réclame au délégataire Cise - en charge de la distribution de l'eau – "d'assurer l'entretien, la surveillance, la maintenance et le renouvellement des équipements".

Attentive à la colère des habitants, la Cise répond : "les coupures dans ces zones sont liées à des problèmes de ressources car elles se trouvent en altimétrie plus haute". "Il n'y a pas de maillage possible sur le réseau, la seule chose à faire c'est de l'investissement et cela n'est pas du ressort de la Cise Réunion", explique Linda Chopinet.

- Un renforcement de la production d'eau attendu sur le territoire de la Cirest -

Pour faire face à de potentielles nouvelles coupures à l'avenir, la Cirest explique que "le forage de Ravine-Creuse fera prochainement l'objet d'un renforcement de sa production, en passant de 250 m3 par heure à 350 m3 par heure en production", précise Laurent Jean-François, directeur du service eau et assainissement de la Cirest.

De plus, "une interconnexion entre l'Unité de distribution d'eau potable de Ravine-Creuse et les secteurs des hauts sera réalisée afin de "limiter la tension dans les années à venir".

En complément, "la collectivité travaille sur son schéma directeur intercommunal d'alimentation en eau potable, pour identifier les perspectives d'aménagement du territoire de la commune de Saint-André afin de mettre en œuvre les infrastructures qui permettront d'avoir une alimentation continue et de qualité", poursuit Laurent Jean-François.

- Le territoire de l'est de La Réunion à la recherche de nouvelles ressources -

Alors que sur les secteurs concernés, dépendant du Bras des Lianes, "il y a eu étiage (baisse périodique des eaux - ndlr) extrêmement sévère – 80% de la ressource avait diminué – "les collectivités doivent s'adapter, tant sur la sobriété que sur la consommation", reconnait le directeur du service eau et assainissement de la Cirest.

L'intercommunalité recherche d'ailleurs "de nouvelles ressources disponibles, souterraines ou superficielles". Pour ce faire, des études de faisabilité sont en cours. Écoutez.

La Cirest appelle également les usagers à un usage raisonné de leur consommation d'eau.

