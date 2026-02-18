La lune a été observée : le Ramadan peut débuter à La Réunion

Ce mercredi 18 février 2026, les musulmans de l'île ont observé le ciel de La Réunion à la recherche d'un croissant de Lune. L'ayant vu ce soir, ils entament donc leur mois sacré. Le jeûne débutera ce jeudi matin, 19 février, à l'aube.

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube (dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir" dit le Coran) jusqu'au coucher du soleil.

- Le ramadan, un moment d’introspection pour les musulmans de La Réunion -

Les fidèles musulmans espèrent profiter du temps du ramadan pour se repentir de leurs péchés, se purifier l’esprit et se rapprocher des plus pauvres.

Le ramadan est donc censé être un moment d’introspection, une occasion de se concentrer sur l’âme plutôt que sur le matériel.

Quand le ramadan tombe en été, les restrictions sont encore plus difficiles à suivre à cause de la longueur des jours et de la chaleur. Selon le Coran, les gens malades ou âgés, qui voyagent, les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que les jeunes enfants peuvent ne pas jeûner si cela affecte leur santé.

- Le Ramadan débute avec le premier croissant de lune -

Le "mois béni" commence traditionnellement avec l'apparition du premier croissant de lune, le calendrier musulman étant lunaire. À La Réunion, les musulmans chiites ont entamé leur mois de jeûne depuis ce mardi 17 février 2026, se fiant au calendrier lunaire. Ils célèbreront l'Aïd el-Fitr le 19 mars.

La Grande Mosquée de Paris s’appuie sur une méthode mêlant calcul scientifique et observations lunaires. Cette pratique ancestrale, suivie depuis l’époque du prophète Mahomet, participe à "l’unité des musulmans de France et facilite l’organisation du jeûne du Ramadan".

La date du ramadan avance chaque année car ce calendrier compte en moyenne 354 jours, soit onze de moins que l'année grégorienne.

Le ramadan s'achèvera par l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Le CFCM et les partisans du calcul scientifique ont d’ores et déjà annoncé qu’elle aurait lieu le vendredi 20 mars. Les instances favorables à la méthode traditionnelle attendront elles les observations lunaires, avec une nouvelle nuit du Doute.

Cette année, le ramadan coïncide avec le Carême chrétien qui a commencé avec le mercredi des Cendres et le Nouvel an chinois qui a eu lieu ce mardi 17 février 2026.

La rédaction d'Imaz Press Réunion souhaite un bon Ramadan à toute la communauté musulmane de l'île.

www.imazpress.com / [email protected]