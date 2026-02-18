Saint-Paul : le parking de l'observatoire du Maïdo fermé du 28 février au 1er mars

À l’occasion de l’événement "Alon Mont’ Maïdo", le parking dit de l’OPAR (Observatoire de Physique de l'Atmosphère de la Réunion), sur la commune de Saint-Paul, sera interdit à la circulation et au stationnement du samedi 28 février à 19 heures au dimanche 1er mars 2026 à 15 heures. Une mesure prise par l’ONF pour garantir la sécurité du public. (Photo rb/www.imazpress.com)

Durant le week-end du 28 février au 1er mars prochain, "la circulation de tout véhicule, avec ou sans moteur, et quel que soit son nombre de roues est interdite sur la voie fermée à la circulation, sauf ayants droit", précise l'ONF. Même chose pour lLe stationnement.

Seules les personnes autorisées pourront donc accéder au site pendant la durée de l’événement.

Les services de l’Office national des forêts sont chargés de mettre en place "la signalétique appropriée à l’entrée dudit parking", incluant notamment l’affichage de la décision officielle.

Les usagers sont donc invités à anticiper leurs déplacements et à se renseigner sur les alternatives de stationnement disponibles dans le secteur.