Mercredi des Cendres : les chrétiens de La Réunion entrent en Carême

En ce mercredi 18 février 2026, les catholiques entament le Carême de la Pâques. Du latin Dies cinerum ("jour des cendres"), il représente le premier jour de pénitence et de jeûne. Cette période de 40 jours précède le jour de Pâques. Ce premier jour de carême est marqué par l’imposition des cendres afin de rappeler la fragilité de l’homme et l’espérance en la miséricorde de Dieu.

C'est vers l’an 591 que le pape Grégoire Ier fixe le début du Carême au mercredi précédent le premier dimanche de la saison pascale.

Fixé quarante-six jours avant Pâques, c’est toujours un mercredi. Il n’a donc jamais lieu à la même date et, en conséquence, il peut se dérouler entre le 4 février et le 10 mars. Il est toujours célébré le lendemain du Mardi gras. Cette année, il a lieu le 18 février 2026.

- Les Cendres, un symbole de renaissance -

Lors de la messe célébrée ce jour-là, le prêtre bénit les cendres des rameaux brûlés l’année précédente, puis marque d’une croix de cendres le front des croyants.

En même temps qu’il trace la croix, le prêtre cite "Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière". Il invite ainsi le fidèle à se souvenir de sa fragilité d’être humain et à se repentir.

La cendre appliquée sur le front appelle à la conversion. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est emparé. "Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les cendres", explique l'Église de France.

- Les origines du mercredi des Cendres -

À l’origine, ce rituel provient d’une ancienne pratique pénitentielle, appliquée par le peuple hébreu. On trouve plusieurs références à cette pratique dans l’Ancien Testament.

À partir du IVe siècle, certaines églises appliquent ce rite afin de marquer le début d’un chemin de pénitence pour les personnes rendues coupables de péchés graves (apostasie, meurtre, hérésie, adultère). Recouvertes de cendres (et donc reconnaissables), celles-ci sont excommuniées temporairement de l’Église et doivent observer un temps de pénitence. Elles reçoivent ensuite l’absolution lors du Jeudi saint.

Jusqu’au Moyen-Âge, le rite d’imposition des cendres est public. Il concerne uniquement les pénitents qui doivent respecter une période de quarante jours et durant laquelle ils sont exclus de la communauté chrétienne, avant d’être réintégrés à Pâques.

www.imazpress.com/[email protected]