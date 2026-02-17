À la une de ce mercredi : procès d'Abraham Bomela, Mercredi des Cendres, mort de Quentin Deranque, René-Paul Victoria, eau à Saint-André et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 18 février 2026 : - Assises : poursuivi pour trois assassinats, Abraham Bomela affirme avoir tué pour "ne pas devenir pédophile" - Mercredi des Cendres : les chrétiens de La Réunion entrent en Carême - Mort de Quentin Deranque : neuf interpellations dont un assistant du député LFI Raphaël Arnault - Municipales à Saint-Denis : après une "traversée du désert", René-Paul Victoria, veut "mettre son expérience au service des jeunes" - Saint-André : dégradation et coupures d'eau, la Cirest assure investir pour l'avenir - La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur et averses possibles (Photo www.imazpress.com)

Auteur présumé de trois assassinats, dont celui de sa mère et de sa cousine de 5 ans, et de huit tentatives d'assassinat, un homme est jugé depuis lundi 16 à vendredi 20 février 2026 par les assises de La Réunion. Mardi, il a affirmé avoir tué pour "ne pas devenir pédophile".

En ce mercredi 18 février 2026, les catholiques entament le Carême de la Pâques. Du latin Dies cinerum ("jour des cendres"), il représente le premier jour de pénitence et de jeûne. Cette période de 40 jours précède le jour de Pâques. Ce premier jour de carême est marqué par l’imposition des cendres afin de rappeler la fragilité de l’homme et l’espérance en la miséricorde de Dieu.

Neuf suspect, dont un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, roué de coups jeudi à Lyon.

Alors que cela fait 18 ans que la gauche est aux commandes de la mairie de Saint-Denis, René-Paul Victoria, ancien maire de la commune revient dans la course. Après ce qu'il décrit comme une véritable "traversée du désert", l'homme politique de droite veut mettre son expérience au service des jeunes. En se présentant aux élections municipales, il le dit, "l'heure de l'alternance est arrivée".

Sur la commune de Saint-André, la dégradation de l'eau et les coupures à répétition ces dernières années attisent la colère des habitants. Entre manque d'eau et réseau vieillissant, ils réclament davantage d'investissements. Si la Cise explique qu'investir n'est pas de son ressort, la Cirest assure qu'un renforcement de la production d'eau et une interconnexion seront réalisés afin de limiter la tension dans les années à venir.

Ce mercredi 18 février 2026, depuis son balcon, Matante Rosina regarde le ciel et voit encore quelques petites pluies du côté de l’est pendant la nuit et au petit matin. Dans la journée, l’air reste humide à l’ouest, surtout vers le nord-ouest, où des averses peuvent tomber, avec même un petit coup de tonnerre possible. Il fait toujours chaud et le vent d’est à sud-est souffle doucement. En mer, pas grand changement, ça reste plutôt tranquille.