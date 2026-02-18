Le nord et l'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages à compter de 11 heures

Le nord et l'ouest de l'île seront en vigilance fortes pluies et orages à compter de 11 heures ce mercredi 18 février 2026. Les nuages se développent facilement et prennent le dessus cet après-midi sur le relief et dans l'intérieur. "Ils deviennent alors menaçants pour finir par déverser localement de fortes averses", indique Météo France. Cet épisode est prévu jusqu'à 19 heures (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ces précipitations devraient donner de bons cumuls notamment sur le nord et le nord-ouest de l'île et un coup de tonnerre sur ces régions peut même se faire entendre.

