À retenir ce soir : trafic d'êtres humains, plainte contre un chauffeur de bus, 6ème jour d'éruption, chasse tangue et la lune a été observée le ramadan peut commencer

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 18 février 2026 : - Trafic d'êtres humains entre Maurice et La Réunion : une proxénète présumée interpellée par la police mauricienne - Transports scolaires à Saint-Benoît : deux élèves portent plainte pour agression sexuelle contre un conducteur de bus - Volcan : la lave continue de jaillir, une seule bouche éruptive reste active - Tribunal administratif : One Voice demande la suspension "en urgence" de la chasse tangue - La lune a été observée : le Ramadan peut débuter à La Réunion

Selon la presse mauricienne, la police criminelle de Petite-Rivière (Île Maurice) a démantelé un réseau de prostitution opérant entre Maurice et La Réunion. Nirusha Vanita G., 37 ans et habitante de Petite-Rivière, a été inculpée ce lundi 16 février 2026 pour trafic d'humain devant le tribunal de Bambous.

Deux élèves du lycée Patu de Rosemont (Saint-Benoît) ont porté plainte pour agression sexuelle par un chauffeur de bus de transports scolaires, a révélé Le Quotidien. Le mis en cause était employé par une société de transports prestataire de la Cirest. L'information a été confirmée à Imaz Press par l'intercommunalité ce mercredi 18 février 2026. La Cirest précise aussi que le conducteur "n’assure plus de circuits de transports sur le territoire intercommunal". Une enquête est ouverte.

Ce mercredi 18 janvier 2026, l’éruption se poursuit au Piton de la Fournaise. Une seule bouche éruptive reste active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines visibles depuis le Piton de Bert. Le front de coulée reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes, à environ 2,6 km de la RN2, indique l'Observatoire volcanologique. Une sismicité persistante indique que le système d’alimentation reste sous pression. De nouvelles ouvertures de fissures restent possibles. L'enclos reste interdit d'accès.

Ce mercredi 18 février 2026, l'association One Voice annonce déposer un référé devant le tribunal administratif "contre l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 autorisant la chasse aux tangues du 15 février au 15 avril 2026". L’association demande la suspension "en urgence" de ce texte. L'audience aura lieu ce jeudi. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association.

Ce mercredi 18 février 2026, les musulmans de l'île ont observé le ciel de La Réunion à la recherche d'un croissant de Lune. L'ayant vu ce soir, ils entament donc leur mois sacré. Le jeûne débutera ce jeudi matin, 19 février, à l'aube.