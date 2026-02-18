 À La Réunion, plus de 36.000 agents territoriaux oeuvrent pour le service public

Dans son dernier rapport d’observation régionalisée, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) révèle les coulisses de l’emploi territorial à La Réunion. Effectifs, métiers, enjeux de recrutement et de formation : dresse un panorama détaillé du service public local. (Photo sly/www.imazpress.com)

Qui fait fonctionner les écoles, entretient les espaces verts, accueille les usagers ou accompagne les familles au quotidien ? À travers son nouveau rapport, le CNFPT lève le voile sur les agents territoriaux qui œuvrent chaque jour au service des Réunionnais.es.

Réalisée auprès de 76 collectivités, couvrant près de 100 % des effectifs, l’étude propose "une photographie précise, fiable et actualisée de l’emploi territorial réunionnais". Un outil d’aide à la décision pour les employeurs publics, mais aussi un éclairage sur la réalité d’un secteur qui représente plus de 11 % du salariat régional.

"Mieux connaître les métiers, c’est mieux accompagner les agents dans leur montée en compétences", rappelle Mohamed Amine, Responsable de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la Fonction Publique Territoriale.

- Un pillier de l'emploi local -

Avec 36 499 agents recensés en 2023, la fonction publique territoriale constitue un levier essentiel du développement local. "Sans eux, pas de cantine, pas d’accueil, pas de voirie entretenue, pas d’accompagnement social", souligne Mario Moreau, délégué Régional du CNFPT de La Réunion. 30 % de ces agents exercent dans les secteurs scolaires, restauration et sport. Des domaines à forts enjeux de recrutement, de formation et de transition.

À La Réunion, les communes concentrent 56 % des effectifs. Parmi ces agents, 43 % sont fonctionnaires et 79 % travaillent à temps complet. La moitié sont des femmes et plus d’un sur deux a plus de 50 ans, ce qui pose la question du renouvellement des effectifs dans les années à venir.

L’étude recense pas moins de 259 métiers différents : agents polyvalents, animateurs, travailleurs sociaux, cuisiniers scolaires, techniciens, informaticiens ou encore agents administratifs. Une diversité qui illustre la richesse des compétences mobilisées sur le territoire.

- Des défis humains majeurs -

Le rapport met en lumière plusieurs enjeux structurants : vieillissement des agents, difficultés de recrutement, pénibilité de certains postes ou encore exigences croissantes de polyvalence.

Dans un contexte marqué par la numérisation des services, l’essor de l’intelligence artificielle et la transition écologique, le CNFPT rappelle son rôle d’observateur, mais aussi de partenaire des collectivités, en adaptant son offre de formation aux besoins identifiés sur le terrain.

"La formation est un levier stratégique pour moderniser le service public local", rappelle Karine Ah-Son, directrice régionale du CNFPT de La Réunion. L’objectif : permettre aux agents réunionnais de rester acteurs des transformations en cours.

Au-delà des chiffres, ce panorama se veut un outil prospectif. Il doit aider les collectivités à anticiper les évolutions démographiques, à ajuster leurs politiques de ressources humaines et à sécuriser les parcours professionnels.

À travers ce rapport, le CNFPT réaffirme sa mission : "accompagner durablement les collectivités réunionnaises dans la gestion de leurs ressources humaines et dans la modernisation de leurs services".

