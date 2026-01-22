Lettre ouverte aux candidates et candidats aux municipales, sur leurs engagements envers les agents territoriaux

À l’approche des élections municipales de mars 2026, vous sollicitez les suffrages de la population réunionnaise pour diriger les communes de notre île. À ce titre, vous serez, si vous êtes élus, responsables d’un service public communal essentiel et employeurs de milliers de femmes et d’hommes (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ces agents sont en première ligne, chaque jour, pour faire fonctionner les écoles, les crèches, les services sociaux, les services techniques, la propreté, la culture, le sport, l’état civil et l’accompagnement des populations les plus fragiles.

À La Réunion, ils exercent leurs missions dans des conditions particulièrement difficiles, avec un coût de la vie élevé, des tensions sociales, une précarité accrue, des sous-effectifs chroniques, des contraintes climatiques et une pression constante sur les services publics.

Pourtant, force est de constater que, trop souvent, nos agents territoriaux restent les grands oubliés des projets municipaux.

Nous ne pouvons plus l’accepter.

N’oublions pas qu’à La Réunion, la fonction publique territoriale est marquée par :

- une proportion excessive de contractuels et de contrats précaires,

- des temps incomplets imposés,

- des carrières bloquées,

- des régimes indemnitaires inéquitables ou inexistants,

- un manque criant de perspectives professionnelles.

Alors que les agents subissent de plein fouet l’augmentation du coût de la vie, dans un cadre insulaire contraint par l’éloignement de la Métropole, beaucoup peinent à vivre dignement de leur travail.

Quels engagements prenez-vous pour lutter réellement contre la précarité ?

Vous engagez-vous à une politique indemnitaire équitable, transparente et pérenne ?

Allez-vous enfin reconnaître l’ancienneté, l’expérience et les qualifications des agents ?

A cela s’ajoute des conditions de travail de plus en plus dégradées, où nos agents territoriaux sont confrontés à :

- une surcharge de travail liée aux sous-effectifs,

- une pénibilité accrue,

- des risques psychosociaux ignorés ou minimisés,

- des agressions verbales et parfois physiques,

- un manque de moyens matériels et humains.

Quels moyens concrets consacrerez-vous à la santé, à la sécurité et à la prévention ?

Quelle politique de recrutement et de remplacement mettrez-vous en œuvre ?

Comment comptez-vous améliorer réellement le quotidien professionnel des agents ?

Quel dialogue social dans vos communes ?

Le dialogue social ne peut se limiter à des réunions formelles sans lendemain.

Vous engagez-vous à un dialogue social réel, loyal et respectueux des représentants du personnel ?

Les agents et leurs représentants seront-ils associés aux décisions impactant leurs missions, leurs horaires et leurs conditions de travail ?

Les agents territoriaux demandent du respect, pas du mépris ni de l’autoritarisme managérial.

Quelle vision du service public communal à La Réunion ?

Votre politique envers les agents territoriaux révèle votre conception du service public.

Considérez-vous les agents comme une variable d’ajustement budgétaire ou comme une richesse humaine indispensable ?

Allez-vous défendre un service public de proximité, accessible à toutes et tous, ou poursuivre des politiques de sous-traitance et de dégradation des missions ?

Dans une île marquée par les inégalités sociales, le chômage et la pauvreté, le service public communal est un pilier fondamental de la cohésion sociale.

Les agents territoriaux de La Réunion sont des citoyennes et citoyens à part entière. Ils votent. Ils observent. Ils se souviennent.

Ils n’attendent plus des promesses vagues ou des discours de circonstance, mais des engagements clairs, écrits et chiffrés, inscrits dans vos programmes municipaux.

Nous vous appelons solennellement à prendre vos responsabilités.

Le respect du service public commence par le respect de celles et ceux qui le font vivre.

Les agents territoriaux de La Réunion sauront juger.