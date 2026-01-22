Errance et divagation animale à l’Étang-Salé : la mairie renforce les interventions après une attaque de chien

Face à l’augmentation des situations d’errance animale, à la formation de meutes et aux risques pour la sécurité des usagers des espaces naturels, une réunion de travail réunissant l’État, la Civis, l’ONF et la commune de l’Étang-Salé a eu lieu le mardi 20 janvier 2026. L'objectif, définir une stratégie durable, à la suite d’une récente attaque survenue dans le domaine forestier (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’objectif était d’étudier les actions complémentaires à déployer rapidement afin que les usagers puissent retrouver sérénité et quiétude.

Lors de cette réunion, il a été décidé de "renforcer les interventions (pose de cages, rondes nocturnes, actions ciblées) par la mobilisation de moyens supplémentaires et planifier et assurer la traçabilité de l’ensemble des interventions", précise la municipalité de l'Étang-Salé.

Toutes "personnes procédant à des relâcher d’animaux dans la nature, au nourrissage illégal et à la dégradation des cages seront poursuivies et verbalisées".

La municipalité rappelle que "la sécurité dans les espaces naturels est l’affaire de tous. Nous appelons chacun à rester vigilant et à respecter les règles de civisme : les animaux doivent rester sous la garde et la responsabilité de leurs propriétaires".

Lire aussi - Étang-Salé : des chiens errants attaquent une femme, Isaline Tronc appelle à lutter contre l'errance animale

- Un appel à la mobilisation pour lutter contre l'errance et la divagation animale -

Les administrés sont invités à "déposer plainte auprès de la gendarmerie de L’Étang-Salé en cas d’attaque et signaler toute observation de meutes de chiens afin de permettre une intervention rapide des équipes, en fournissant, si possible, des photos, la localisation et l’heure de l’observation".

Mais également à "signaler les lieux de nourrissage identifiés en forêt".

Les signalements doivent être transmis par courriel à l’adresse suivante : [email protected] (merci de joindre, le cas échéant, des photos, l’horaire de l’observation et la localisation afin de faciliter l’intervention).

- 52 chiens errants ou divaguants capturés en 2025 -

La ville de l'Étang-Salé précise que les campagnes précédentes ont permis de capturer plusieurs animaux divaguants ou errants. En 2025, 52 chiens ont ainsi été capturés. 13 étaient identifiés.

Des campagnes de stérilisation sont menées chaque année afin de limiter l’errance animale.

www.imazpress.com/[email protected]