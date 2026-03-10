Saint-Gilles : disparition inquiétante de Jonathan V., un appel à témoins lancé

La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition, depuis le samedi 7 mars 2026 à 16 heures, de Jonathan Vorangine. Ce dernier a quitté la plage de l’Hermitage les Bains, face au restaurant le Cap Méchant, et depuis, sa famille ne l’a plus revu et il n’a donné aucune nouvelle. Lors de sa disparition, il portait une casquette jaune, un short et un tee-shirt jaune, des lunettes de soleil et une sacoche grise.

"Éléments utiles :

• L’intéressé ne dispose d’aucun moyen de communication ni de locomotion.

• Il ne sait ni lire ni écrire", précise la gendarmerie.

Si vous avez aperçu cette personne ou si vous disposez d’informations pouvant aider à la retrouver, merci de contacter immédiatement la gendarmerie de Saint-Gilles-les-Bains au 02.62.24.40.47 ou en composant le 17.