Municipales à Saint-Pierre : Emeline K/Bidi demande au maire sortant sa "plus grande vigilance sur les risques de fraude électorale"

Dans un courrier envoyé au maire de la ville de Saint-Pierre, Emeline K/Bidi lui demande d'apposer une étiquette, signée par les membres du bureau de vote, sur chacune des urnes utilisées. La candidate explique : "Cette mesure, conforme au droit électoral, sera de nature à garantir la transparence sur l'organisation électorale dont il a la charge. Il appartient désormais au maire de Saint-Pierre de rassurer les électeurs sur la sincérité du scrutin municipal à venir. Ce courrier a été transmis au Préfet afin que l'Etat puisse exercer toute la vigilance nécessaire au respect de l'exercice démocratique".

Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars prochain, vous serez tenu d'organiser les élections et de veiller à la bonne tenue des opérations de vote.

Au vu de votre responsabilité dans l'organisation de ce scrutin, je requiers votre plus grande vigilance sur les risques de fraude électorale qui ont été portés à ma connaissance et qui ont cours depuis plusieurs années à Saint-Pierre.

J'ai en effet été informée, notamment par voie de presse, que des urnes nouvelles ont été commandées par la municipalité en vue du prochain scrutin.

- Un achat récent de nouvelles urnes par la commune -

Cette commande interroge sur leur usage et inquiète légitimement les électeurs. Afin de garantir la sincérité du scrutin, par la présente je sollicite donc que des étiquettes puissent être apposées sur chaque urne le jour du vote avec la signature des membres du bureaux présents à l'ouverture du scrutin.

Si une telle pratique n'est pas expressément prévue par le code électoral, elle n'est pas prohibée et constitue une mesure de nature à renforcer la transparence et la confiance dans le déroulement des opérations électorales, sans modifier les règles légales applicables aux urnes et sans entraver le déroulement des opérations de vote.

En effet, aucune disposition du code électoral n'interdit la mise en place de garanties matérielles supplémentaires destinées à renforcer la sincérité du scrutin, dès lors qu'elles ne font pas obstacle aux règles fixées par les articles L63, R66 et R67 du code électoral.

Mes inquiétudes et celles des électeurs sont d'autant plus fondées que depuis plusieurs années, les différentes élections à Saint-Pierre ont été émaillées d'incidents graves laissant entrevoir l'existence d'un système de fraude organisée.

En 2020, Médiapart avait révélé, vidéos à l'appui, une affaire de bourrage d'urnes lors des élections européennes. Le média d'investigation révélait selon ses termes "une opération d'envergure" et "l'existence d'un véritable système de fraude électorale".

Plusieurs témoins interrogés indiquaient avoir participé, de leur plein gré ou sous la contrainte, à l'ajout de plusieurs enveloppes dans les urnes et à la falsification de signatures sur les listes d'émargement.

- Ces faits graves et avérés ont donné lieu à des condamnations judiciaires en 2024 -

En 2021, à nouveau, à l'occasion des élections départementales de nouvelles fraudes ont été constatées. La presse locale s'en était alors largement fait l'écho, dénonçant "une machine bien huilée", reposant sur de fausses procurations extorquées à des personnes âgées, handicapées ou vulnérables, mais aussi sur la distribution d'enveloppes et des promesses d'embauche.

Les prévenus à la barre du tribunal correctionnel avaient indiqué avoir "toujours procédé ainsi".

Vous n'ignorez pas que les auteurs de ces faits ont été condamnés par la justice en 2025.

Lors des élections législatives de 2024, j'ai moi-même pu constater plusieurs irrégularités lors des deux tours du scrutin :

Enveloppes de vote manquantes à l'ouverture du scrutin, Bulletins déchirés sur la table d'émargement

Refus d'une présidente de bureau de vote de mettre le cadenas sur l'urne

Une même personne en possession des deux clés du cadenas

Fermeture des portes du bureau de vote au moment du dépouillement

Ces faits de nature à entraîner l'annulation du scrutin et la condamnation de leurs auteurs, avaient été signalés aux autorités et consignés dans les procès-verbaux, amenant même la commission de contrôle des opérations de vote à mentionner une suspicion de fraude électorale dans un bureau.

Mes équipes et moi-même seront donc particulièrement vigilantes lors des élections des 15 et 22 mars prochains et je vous appelle à en faire de même afin que de tels actes frauduleux ne se reproduisent pas, d'où qu'ils viennent.

Il en va de votre responsabilité administrative et pénale et surtout du nécessaire respect dû à la Loi et aux électeurs Saint-Pierrois.

Si comme moi, vous êtes attaché à la transparence du scrutin, je ne doute pas que vous répondrez favorablement à ma demande.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées.