Sainte-Marie : accident entre deux véhicules dans le secteur de La Mare, voie de droite neutralisée vers l'est, embouteillages depuis le boulevard Lancastel

Un accident entre deux voitures à Sainte-Marie, engendre des embouteillages depuis le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Ce mardi 10 février 2026, vers 15h40, un accident impliquant deux voitures a eu lieu sur la 4 voies en direction de l'est, dans le secteur de La Mare, la voie de droite est neutralisée et les véhicules impliqués dans l'accident se trouvent sur la bande d'arrêt d'urgence. Les secours sont sur place. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Une patrouille de la direction des routes se trouve sur place. Les automobilistes mettent un peu plus d’une heure pour rejoindre Sainte-Marie depuis le boulevard Lancastel à Saint-Denis.

ee/www.imazpress.com/[email protected]